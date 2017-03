Petroleros de Chubut preparan plan de lucha por incentivos para el precio del gas

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut ratificó que a partir del 3 de abril iniciará un plan de lucha, ante la decisión del gobierno nacional de no entregar incentivos para el sector.

El secretario general del sindicato, Jorge Avila, aseguró que comenzaron a organizarse "protestas en distintos sectores" luego de la reunión que mantuvieron el jueves con autoridades del gobierno nacional, en el Ministerio de Economía y que calificó como "desastrosa".

Avila explicó que el Ministerio de Energía de la Nación volvió a rechazar la posibilidad de otorgar incentivos para el precio del gas y advirtió que ante esa decisión "se ratifica la caída de inversiones y los 1.800 despidos que dijeron las operadoras".

"Ha sido otro encuentro desastroso para nosotros, más allá de que se consigan retroactivos y se le agregue la devolución de Impuesto a las Ganancias sobre la zona del 40 por ciento a todos los trabajadores, que es lo de menos porque con la baja de salarios que han venido sufriendo son muy pocos los que pagan", describió Avila.

El referente gremial criticó la reunión con representantes del gobierno nacional en la que se les informó que no se les otorgará un incentivo similar al que se le dio a la cuenca neuquina para el precio del gas.

Avila confirmó que Chubut no firmará la adenda al Convenio de Trabajo, como hizo Neuquén, por lo que se mantiene el plan de lucha anunciado.

El secretario del gremio petrolero adelantó que si antes del día 30 de marzo no se llega a un acuerdo "habrá que salir a hacer las protestas que se están organizando ya desde distintos sectores para movilizarnos del día 3 de abril en adelante que empieza el conflicto".

"No encontramos ningún resquicio de inversión por parte de las operadoras, porque a libre mercado y al no querer intervenir el Gobierno, sin un precio de gas quedamos a merced del sector empresarial que no va a arriesgar plata donde no tiene ganancias", explicó.

Fuente: DyN