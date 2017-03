Los ADRs de Edenor prolongan su racha alcista y lideran los avances en Wall Street

Las acciones de Edenor que cotizan en Wall Street acumulan su quinta suba consecutiva y encabezan los avances entre sus pares de firmas argentinas que operan en ese mercado en el inicio de la jornada.

Los papeles de la energética trepan 2,21 por ciento, hasta los 33,72 dólares cada uno.

Las otras subas más importantes las registran Pampa Energía (1,22%, u$s 50,73), Tenaris (0,94%, u$s 32,21), y Cresud (0,82%, u$s 19,68).

Como contrapartida, retroceden los ADRs de Telecom Argentina (-2,92%, u$s 21,28), Ternium (-1,24%, u$s 25,83), y Banco Francés (-0,33%, u$s 18,13).