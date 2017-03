Bonafini le dijo "traidora" y Carlotto le contestó

A 41 años del Golpe de Estado, hablaron las principales referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió hoy que "hay que tener conciencia democrática, no fanatismo", al responder a la acusación de Hebe de Bonafini, que a llamó "traidora" por haber firmado un convenio con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

"Cuando el pueblo vota y elige un gobierno, el respeto tiene que ser absoluto, nos guste o no guste, cada uno tiene que adaptarse y adoptar el camino que toque en estos cuatro años de gobierno. La relación tiene que estar, no podemos encapsular en no me gusta. El diálogo hay que tener", enfatizó.

En diálogo con el canal C5N, Carlotto aseguró que "es muy doloroso" que la haya tildado de traidora y advirtió que "es muy mal ejemplo, lo siento por ella"; al tiempo que subrayó que "tenemos que tener conciencia democrática, no fanatismo, nuestros enemigos tienen que estar en una cárcel eterna si son los feroces asesinos" de la dictadura.