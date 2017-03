Bajan impuestos para hipotecarios y bancos oficiales lanzan líneas a 30 años

A partir de la semana próxima los bancos Ciudad, Provincia y Nación presentarán una nueva línea de crédito de hasta 30 años de plazo con tasas que van desde el 3,5% al 7,5% bajo el sistema de Unidad de Valor Ajustable (UVA), es decir por inflación.

El anuncio se realizó ayer y estuvo a cargo del ministro de Finanzas, Luis Caputo, y los titulares del Banco Nación, Javier González Fraga, el Banco Provincia, Juan Curuchet, y el Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla.

"Estos créditos son la consecuencia de las medidas tomadas durante el año anterior, no son créditos subsidiados", explicó Caputo, quien agregó que "es la primera vez que hay una tasa de referencia a largo plazo en pesos, lo que permite trasladarlo al sector productivo. Ahora teníamos el problema que esto no llegaba a las pymes y a los individuos y el desafío era trasladar la baja del riesgo país a la sociedad. La banca pública es quien tiene que tomar este rol, pensando no en maximizar las ganancias sino maximizar el aporte a la economía real", sentenció el ministro.

Por cada millón de pesos que presten estas entidades con una hipoteca a 30 años de plazo, ajustables por inflación, se pagará una cuota mensual que oscilará entre un mínimo de $ 4600 y un máximo en torno a $ 6000.

Como adelantó El Cronista, el banco Nación es el que más prestará, $ 3,1 millones para cubrir el 80% del valor de la vivienda que tiene que ser única.

Además, serán sin tope de edad, aunque la entidad presume que, a partir de los 65 años, una persona cobra una jubilación, por lo que el monto del préstamos se ajustará.

En el caso del Provincia, el monto a prestar es hasta $ 2,7 millones, pero Curuchet decidió eliminar la restricción de vivienda única. "Notamos que era un pedido de los posibles clientes", dijo el titular del Bapro, quien diferenció la situación de clientes con haberes en el banco y los que no. "Si tomamos el caso de $ 1 millón, la tasa es 5% para un plazo de 20 años y de 5,9% a 30 años si son clientes, y de 6,25% y 7,50% si no lo son". En ninguno de los casos la cuota supera los $ 7309.

Por último, Ortiz Batalla del Ciudad "llevar los créditos a 30 años de plazo nos permite bajar la tasa de interés para que sea interesante para quienes alquilan". En el caso de la entidad porteña cobrará una tasa de interés de 5,9% que para un préstamo de $ 1 millón, la cuota inicial quedaría en $ 5193.

"Las familias pueden entregar un inmueble propio, puede llevar a cabo una adquisición, refacción, mejoras y ampliación" con esta línea, dijo el titular del Ciudad.

En el encuentro con la prensa también estuvieron presentes el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, y el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura; quienes anunciaron una rebaja de impuestos en los créditos hipotecarios para sus distritos.

"Acaban de mandarme el proyecto de ley que implica una baja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios, la semana que viene entrará a la Legislatura bonaerense para que sea tratado. Una vez aprobado, pasará de 8% a 1,5%", explicó el ministro.

En esa línea, Mura señaló que "la semana entrante hará lo mismo la Ciudad, que pasa de 7% a 1,5%".

Según Caputo, una vez que se apruebe la cuota de los créditos "bajará entre un 10% y un 15%".

La norma abarca a todos los créditos hipotecarios de todas las entidades financieras de estos distritos. El Nación, que opera en todo el país, tendrá cuotas diferentes si las demás provincias no se acoplan a la reducción del IIBB para los hipotecarios en sus distritos.

"Ojalá que las otras provincias se sumen a esto", señaló Caputo.