En medio del conflicto docente, Vidal ajustará por inflación el salario de estatales

Si se concretan las estimaciones de inflación para marzo, que no bajan de 2% y en general están más cerca de 2,4%, harán que el primer trimestre del año termine con un IPC por arriba de 4,5% y dispararán la cláusula gatillo de los gremios estatales bonaerenses. Así se dará cuando se conozca el dato oficial del tercer mes del año, justo en medio de la discusión paritaria docente que sigue estancada.

El IPC del Indec marcó en enero un 1,3% y, en febrero, 2,5%. De esta manera, según los analistas, acumula en torno a 3,83% en los dos primeros meses que se traduce en que en marzo, cualquier número por arriba de 0,7%, ya arrojará para el primer trimestre más de 4,5% que habían firmado varios gremios estatales con el gobierno de María Eugenia Vidal.

"La pregunta es hipotética porque aún no sabemos qué va a pasar con la inflación de marzo", sostuvo en diálogo con El Cronista, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. Y prosiguió que "si la inflación del primer trimestre fuera 6% (ese número se le planteó al interrogarlo), el ajuste va a ser automático y se va a pagar con el sueldo de abril el 1,5 punto porcentual por arriba".

La suba de la inflación por arriba de 4,5% gatilla automáticamente la cláusula que se pactó en diciembre: cuando en un trimestre el IPC acumula una suba mayor, no implica que se reabre la paritaria si no que en el mes siguiente se paga la diferencia por arriba de la inflación. Un dato no menor es que, en el caso de los firmado por los gremios de UPCN, los municipales del Soeme, Fegeppba, los controladores de Apoc y los empleados de Salud Pública, no es retroactiva, por lo que implica sólo el pago de un mes de la variación por arriba de la pactada.

Un caso diferente es el de los bancarios, en el que también incorporaron una cláusula gatillo por si la inflación supera el 19,5%, pero en este caso sí es retroactivo a enero. Para los empleados de comercio, que cerraron ayer, tampoco es retroactivo (ver nota aparte), con dos revisiones en el año.

En los trabajadores bonaerenses se contempla una mejora salarial del 18% para este año que se aplicará en cuatro tramos iguales de 4,5% (en enero, abril, julio y octubre). Precisamente en esos meses es en los que se evaluará cómo fue la inflación del trimestre inmediato anterior para ver si se debe compensar el salario o no."El impacto fiscal tiende a ser neutro", señaló Lacunza, ya que las mayores erogaciones por un IPC más elevado se verán compensadas por el impacto que la inflación provoca en la recaudación.

Estimaciones

Para Ecolatina, la estimación de marzo se ubica en 2,5%. "La primera quincena nos dio 2,7% por tarifas eléctricas, educación e indumentaria", detalló Lorenzo Sigaut Gravina. "Salvo alguna sorpresa del Indec, como fue enero, el trimestre cerraría en torno a 6%", sostuvo.

Marina Dal Poggetto, del Estudio Bein, dijo que si bien aún faltan relevar precios la próxima semana, con los incrementos en alimentos (que da cerca de 2%), sumado a los aumentos en colegios y la segunda parte de la suba en electricidad marzo se va a ubicar por arriba de 2%.

También en Orlando J. Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno señaló que va a estar cerca de 2% la inflación del tercer mes, y que luego el segundo trimestre las subas serán más moderadas.

En Elypsis, estiman 2% para marzo y, frente a la pregunta de este diario de si es posible que el IPC arroje un 0,7%, Gabriel Zelpo dijo que no, justamente por los incrementos que se dieron que no llegaron a ser compensados por algunas bajas.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central en base a encuestas a consultoras la inflación de marzo será, en promedio, de 1,9%. Y, en el segundo trimestre, acumularía un 5,1% (con abril 2,1%; mayo 1,5% y también en junio, un 1,5%).