Con u$s 38.600 millones, la taquilla de cine mundial batió récord en 2016

Las tradicionales salas de cines han tenido que competir últimamente con una gran variedad de opciones de entretenimiento digital alternativo como plataformas de streaming tipo Netflix, videos a través de YouTube, aplicaciones para teléfonos móviles y videojuegos.

A pesar de todo eso, la recaudación de las taquillas en todo el mundo batió en 2016 su récord al alcanzar los u$s 38.600 millones, de acuerdo con el informe presentado ayer por la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA).

Aunque los ingresos por venta de entradas establecieron una nueva marca a escala internacional, el ascenso interanual del 1% en 2016 supone una notable desaceleración respecto al crecimiento de más del 5% registrado de 2014 a 2015.

El récord anterior, registrado en 2015, era de u$s 38.400 millones. La recaudación en Estados Unidos y Canadá en 2016 se situó en los u$s 11.400 millones, frente a los u$s 11.100 millones de 2015, lo que se traduce en un alza del 2%. En Estados Unidos, el precio promedio de las entradas al cine aumentó 3% en el 2016, a u$s 8,65.

En cambio, los ingresos de las salas de cine en el resto del mundo bajaron levemente de los u$s 27.300 millones de 2015 a los u$s 27.200 millones de 2016.

En esta caída influyó el descenso del 1% de la recaudación en China tras una década de crecimientos consecutivos. Pese a ello, China continuó en 2016 siendo el país con mayor recaudación, al margen del mercado conjunto de Estados Unidos y Canadá, con u$s 6600 millones. Le siguen Japón (2 mil millones), India (1900 millones), Reino Unido (1700 millones) y Francia (1600 millones).

Las 10 películas más vistas a nivel global fueron "Capitán América: Guerra civil" con u$s 1153 millones; "Rogue One: A Star Wars Story" (u$s 1033 millones); "Buscando a Dory" (u$s 1027 millones); "Zootopia" (u$s 1023 millones); "El libro de la selva" u$s 966 millones; "La vida secreta de tus mascotas" (u$s 875 millones); "Batman vs Superman: el origen de la justicia" (u$s 873 millones); "Deadpool" (u$s 783 millones); "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" (u$s 746 millones); y "Escuadrón suicida" (u$s 745 millones).

En América Latina el país de mayor recaudación fue México, que con u$s 800 millones se ubicó en el noveno puesto a nivel mundial. Mientras que las salas argentinas, gracias a un poco más de 50 millones de espectadores que fueron a ver 416 películas estrenadas, recaudaron alrededor de u$s 250 millones. Las más vistas en nuestros país estuvieron encabezadas por tres films animados: "Buscando a Dory"; "La era de hielo 5" y "La vida secreta de tus mascotas".

Sin embargo, los ingresos en el mercado latinoamericano cayeron un 18% en 2016 al registrar un total de u$s 2800 millones frente a los u$s 3400 millones del año previo.