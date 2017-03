Macri volvió a respaldar a Vidal en "la provincia de los machotes bravos del Conurbano"

"En la provincia de los machotes bravos del Conurbano, tuvo que venir una mujer para cambiar la historia". Con ese elogio, si bien atrás estaban algunos de los intendentes bonaerenses referidos del PJ además de los propios de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri volvió a respaldar a la gobernadora María Eugenia Vidal, en medio de la pulseada con los gremios docentes.

"Va a hacer una revolución", prometió el Jefe de Estado, en un nuevo acto en la provincia que será clave en las próximas elecciones, esta vez para lanzar el SAME bonaerense, una propuesta que ya había sido anunciada varias veces.

En el Estadio Único de La Plata, Macri se dirigió a su ex vicejefa de Gobierno: "Quiero decirte que, entre todas estas batallas, hay una central que estás dando que es muy importante, y que no solamente es importante para los bonaerenses, sino para todos los argentinos, porque cuando dije que el principal compromiso de mi Gobierno es reducir la pobreza, hay una herramienta de la cual no podemos prescindir, que es la educación pública de calidad", pregonó el Presidente.



Macri inauguró el SAME metropolitano, que asistirá a siete millones de habitantes de 20 municipios del Conurbano, rodeado de además de Vidal, del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y una veintena de intendentes: algunos propios, como el local Julio Garro o Néstor Grindetti (Lanús); pero también del PJ, como el lomense Martín Insaurralde o Ariel Sujarchuk (Escobar).

"Dejamos de lado las diferencias geográficas o políticas para ayudar a que los bonaerenses se sientan más seguros", destacó el Jefe de Estado. Y concluyó que "el SAME es un ejemplo de cómo salen las cosas de bien cuando ponemos el corazón en la tarea".