El Gobierno colocó deuda por 400 millones de francos suizos a octubre de 2020

El Gobierno colocó ayer bonos por 400 millones de francos suizos al 3,375%, con vencimiento en octubre de 2020, tras 19 años de no emitir deuda en esa moneda.

El monto que se ofreció en un principio era de 300 millones de francos, revisado a 350 millones de francos y finalmente a 400 millones de francos, según había informado IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. La guía inicial de rendimiento era de 3,125% a 3,375%.

"La reapertura de un mercado de financiamiento en esta moneda continúa ampliando las alternativas de financiamiento para el Gobierno y para otros emisores del país", sostuvo el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

El titular de la cartera, Luis Caputo, sostuvo ayer en diálogo con periodistas que la demanda por los bonos superó los 400 millones de francos suizos colocados y afirmó que el retorno del país a los mercados de capitales en divisas que no sean dólares dependerá de las recomendaciones de los bancos.

Los bancos encargados de la operación fueron BNP Paribas (Suiza), Credit Suisse y UBS. Las calificaciones de deuda de Argentina son B3 (positiva) y B-(estable), según Moody’s y Standard & Poor’s, respectivamente.

Para conseguir esta colocación, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, visitaron inversores en Suiza con el objetivo de seguir profundizando la integración argentina con la comunidad internacional de inversores. El equipo presentó una actualización de la situación económica argentina en Zurich, Lugano y Ginebra.

Una vez concluidas las reuniones con inversores, los bancos colocadores anunciaron una emisión a 3,5 años de plazo (vencimiento en octubre 2020) cuyo monto fue incrementando desde los 300 millones de francos suizos iniciales hasta llegar a 400 millones de francos suizos, a medida que se confirmaba el interés de los inversores.

La emisión de deuda de ayer se suma a la de enero, cuando se colocaron u$s 7000 millones en dos bonos. En el título a 2022 obtuvo u$s 3250 millones con una tasa de 5,625% y, por el otro a 2027, u$s 3750 millones a un 7%.