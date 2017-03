Aranguren recibió a petroleros de Chubut, pero aún no hay acuerdo y podría haber paros

La actividad petrolera en Chubut se encuentra en franca decadencia y los trabajadores lamentan lo que entienden como una "discriminación", ya que piden el mismo trato que sus pares neuquinos en Vaca Muerta. Por eso, a partir de abril lanzarán un plan de lucha, amenaza que ratificaron después de la reunión que sostuvieron ayer con el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

En concreto, los sindicatos solicitan condiciones que garanticen la estabilidad laboral, mermada por los bajos precios internacionales del crudo. La situación se agrava porque en la cuenca chubutense (el Golfo San Jorge) el petróleo que se extrae (Escalante) es más pesado que el neuquino y, por eso, buena parte es para exportación, ya que es complicado de procesar en el país. Además, los pozos están "más maduros", según explican en el sector.

Mientras tanto, las empresas contratistas se retiran con un tendal de despedidos o suspendidos. En la antesala de la reunión con el Gobierno, SP suspendió a 250 empleados por 30 días.

En diálogo con El Cronista, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, afirmó: "No hubo acuerdo con Aranguren, que nos llamó a una nueva reunión para el próximo jueves . Si ellos no dan subsidios, el mercado no va a resolver esto y van a quedar 1800 familias en la calle, sin otra cosa para hacer en Chubut". El sindicalista se mostró preocupado y ratificó el plan de lucha que arrancará el lunes 3 de abril con movilizaciones, tomas de yacimientos y paros por turnos. "El miércoles 5 haremos un paro sectorial de 24 horas y el jueves 6 nos adherimos al paro nacional de la CGT", añadió Ávila.

El dirigente petrolero, por otra parte, cree que para el Gobierno, "la Patagonia termina en Río Negro y Neuquén" y agradeció el apoyo que les brinda el gobernador Mario Das Neves.