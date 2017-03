Tras la polémica con Peña, desde el kirchnerismo hubo llamado a autocrítica

El diputado bonaerense del Peronismo para la Victoria, Fernando ‘Chino‘ Navarro, admitió hoy que el kirchnerismo tuvo ‘errores‘ durante su gestión en la Casa Rosada, pero dijo que ‘no‘ fueron ‘exclusividad‘ de la ex presidenta Cristina Fernández, aunque reconoció que ‘a mayor cargo, mayor responsabilidad‘.

El legislador se expresó así luego de que, ayer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindara su primer informe del año en el en Diputados y mantuviera debates acalorados con kirchneristas a quienes les pidió: “Háganse cargo de algo”.



“Peña puede tener razón en recriminarnos que nos hagamos cargo de errores. Yo creo que es cierto que cometimos errores, que nos debemos una seria autocrítica”, reconoció Navarro y agregó: “Pero no es responsabilidad exclusiva de Cristina”.



Sin embargo, el también referente del Movimiento Evita admitió que “a mayor cargo, mayor responsabilidad”, pero matizó al decir que “todos los que fuimos dirigentes en el proceso político 2003-2015 nos tenemos que hacer cargo: no es que había una presidenta y el resto era un jardín de infantes”.



Navarro, no obstante, dijo que “es más importante hoy analizar qué Argentina tenemos”, tras lo cual criticó al Gobierno.



“Transfirió 30 mil millones de dólares del bolsillo de todos nosotros a grupos muy minoritarios, como fondos buitre, el sector agroexportador, los bancos y las mineras; y lo hizo porque gobierna para pocos”, finalizó en diálogo con radio Rivadavia.