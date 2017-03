Malcorra minimizó vuelos de Malvinas

La canciller Susana Malcorra advirtió ayer que los vuelos desde las Islas Malvinas a Brasil por los que la Cancillería presentó reclamos al vecino país no son hechos "novedosos". "Se presenta como si fueran hechos novedosos cuando no lo son", afirmó Malcorra, quien señaló que en el año 2015 se detectaron "doce vuelos" de ese tipo. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria precisó que la administración de la ex presidenta Cristina Kirchner presentó "reclamos" a Brasil por esos hechos. Malcorra, además, añadió que en 2016 la Cancillería detectó "seis vuelos" similares.



Por otra parte, la Canciller puso suspenso a la posibilidad de un enlace aéreo entre la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y las Islas Malvinas, al señalar que "la aprobación de rutas" dispuesta por el Ministerio de Transporte "no significa la aprobación de vuelos". La semana pasada, la cartera de Guillermo Dietrich otorgó a la empresa American Jet una autorización para explotar una ruta aérea entre esos puntos.



"Es un paquete inicial en el cual hubo un pedido para la ruta Comodoro Rivadavia-Puerto Argentino y el tema tendrá que conseguir (las aprobaciones correspondientes)", observó la titular del Palacio San Martín.



Además, confirmó Malcorra ayer, las Naciones Unidas dieron su aprobación definitiva al nuevo límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, lo que ser ratificado a través de una ley, para incorporar así más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie bajo control exclusivo del país, alrededor de un 35 % más que la actual.