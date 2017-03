Anuncian inversión de Techint en Vaca Muerta

El CEO de Techint, Paolo Rocca; el CEO de Tecpetrol, Carlos Ormachea, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantuvieron ayer una reunión y luego hubo un anuncio de inversión en Vaca Muerta en la Casa Rosada.



Gracias al Acuerdo de Productividad de Vaca Muerta, al Programa de Estímulo con precios mínimos para el gas no convencional y a una concesión por 35 años otorgada por la provincia de Neuquén, Tecpetrol, empresa petrolera del Grupo Techint, avanzará en el desarrollo intensivo del área de Fortín de Piedra.



Tecpetrol prevé invertir u$s 2300 millones hasta 2019 en la primera fase del desarrollo del área gasífera, ubicada en la formación Vaca Muerta. Se destinarán u$s 1600 millones al desarrollo de pozos de gas no convencional y u$s 700 millones para instalaciones de tratamiento y transporte del gas.

El desarrollo generará 1000 puestos de trabajo directos permanentes más empleos asociados a la prestación de servicios y a la etapa de construcción. Se planea perforar 150 pozos en los próximos tres años.