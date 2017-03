Yerbateros llegaron a un acuerdo y levantaron la protesta en Misiones

Tras una semana de protestas, que incluyó un tractorazo en el centro de Posadas, productores yerbateros anunciaron que llegaron a un acuerdo con los directores del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM).



Los distintos integrantes de la cadena, desde productores, industrias y autoridades del Gobierno, tanto nacional como provincial, firmaron un documento donde se acordaron, entre otras medidas, la implementación de un mecanismo de financiamiento para la compra de materia prima para secaderos (por un monto de $ 200 millones y el reconocimiento del 100% del interés a las operaciones a 180 días), la suspención de nuevas plantaciones de yerba mate hasta el 2019, la regulación de la oferta (cupificación) y el aporte de un fondo de garantías para la cosecha.



Omar Príncipe, Presidente de Federación Agraria (FAA) lo definió como un principio de acuerdo y un avance, "ya que se baja el nivel de conflicto". En diálogo con El Cronista, afirmó que "se logró el compromiso de que el laudo sobre el precio pagado a los productores se establezca en $ 6,50 para el kilo de hoja verde, a partir del 1 de abril, por encima del anterior valor de $ 5,10. Sin embargo, este punto todavía no está confirmado oficialmente, algo que sucederá en los próximos días.



El problema, y que los productores más manifestaban en sus reclamos, pasa por el control y fiscalización de los precios pagados, ya que las denuncias de éstos tienen que ver con que las industrias pagan por debajo del precio fijado, debido a la sobreoferta.



Según citó la agencia Noticias Argentinas (NA) desde la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn), el INYM estableció que el costo de producción de la hoja verde es de $ 6,50, pero la industria paga en realidad $ 3 y el kilo de yerba elaborada llega a $ 60 en las góndolas. Las partes se comprometieron a involucrarse en un convenio de fiscalización con organismos como la AFIP, el RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial) y la Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia. "Es clave que se controlen los precios que se pagan así como los plazos. Algunos productores están recibiendo cheques a 200 días, además de que se debe cumplir el porcentaje de palo que las industrias agregan", reclamó Príncipe, cuya entidad estuvo involucrada en la gestión de reuniones y propuestas para acercar a las partes. El directivo destacó que se atendieron los puntos claves que los productores reclamaban.



Respecto de si la suba del precio pagado a los productores puede afectar el precio que los consumidores pagarán en góndola, el dirigente expresó que "no debería suceder", aunque "estamos acostumbrados a que suceda". "No es algo correlativo. Venimos pidiendo al Gobierno que hay que trabajar más en las cadenas comerciales para que no haya abusos, pero hoy el Estado está ausente en este sentido", destacó.



Entre otras medidas, se dictó la obligatoriedad de que las plantaciones de yerba mate posean, una vez culminada la cosecha, un remanente no cosechado del 20% de la superficie total cultivada; y además se proyectó un plan para utilización de los fondos del Fondagro para financiamiento de operatorias de yerba mate. También se avanzó para conformar una comisión asesora externa de la presidencia del INYM, ad honorem, de seis miembros titulares y seis suplentes, todos productores de carácter no vinculante "cuya conformación será informada al instituto antes del comienzo de sus tareas".



Desde FAA Misiones, el dirigente Jorge Butiuk indicó que "era clave destrabar el conflicto y avanzar hacia una situación de mayor equilibrio con los actores de la cadena. Conseguimos que se limiten las plantaciones y se cuotificará la cosecha, de manera de poder aliviar el sobrestock y mejorar el precio que perciben los productores", afirmó.