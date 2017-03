Hoy se presentan los créditos a 30 años ajustados por inflación

Finalmente el Gobierno presentará hoy las nuevas líneas de créditos hipotecarios a 30 años de plazo ajustables por inflación bajo el formato de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que ofrecerán los tres bancos públicos Ciudad, Provincia y Nación.



En un acto que encabezará el ministro de Finanzas Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda, y junto a los presidentes de los bancos Nación, Javier González Fraga; Provincia, Juan Curutchet y Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla, el Gobierno buscará presentar una solución para la clase media que tiene ingresos superiores a $ 30.000.



El Nación, el único hasta ahora que no tenía UVA, ofrecerá a 30 años con una tasa de interés de 3,5% para clientes y 4,5% para los que no sean clientes.



Por su parte, el Provincia adelantó que para quienes cobren los haberes en la entidad la cuota por un préstamo de $ 1 millon alcanzaría los $ 6320.



"Mañana (por hoy) el Directorio va a aprobar el plan y en 10 días va a estar toda la información disponible en la web del banco. Pero ya levantó mucha expectativa y tenemos consultas. Aunque no es excluyente, esto va a favorecer a los hogares con ingresos combinados de entre $ 23.000 a



$ 40.000", explicó el presidente del Bapro, Juan Curutchet al programa El Disparador, en FM Delta 90.3.



"Además de Procrear va a haber bancos privados activos", agregó el titular de la banca pública bonaerense.



En el caso del Ciudad (la contracara del Nación ya que otorgó los primeros 50 créditos UVA en 2013) lanzaría una línea similar a la del Bapro, con 30 años de plazo y una tasa del 5,9%, lo que daría una cuota cercana a $ 5900.



Mientras el Gobierno apunta a captar a un segmento de la sociedad que hoy encuentra en las altas tasas de los bancos la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario, de cara a las próximas elecciones termina de desarrollar una "herramienta" para cada segmento de la sociedad.



"Con esto, para alguien con ingresos hasta $ 12.000 están los institutos de viviendas; hasta cuatro salarios mínimos ($ 32.340): Procrear; hasta $ 50.000 créditos UVA y arriba de estos ingresos del grupo familiar el crédito tradicional", explicó una fuente de una entidad financiera estatal.