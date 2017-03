Brasil anunció recortes por u$s 18.800 millones para cumplir meta fiscal de 2017

El Gobierno de Brasil anunció un congelamiento de gastos por u$s 18.840 millones este año para cumplir con su meta de déficit fiscal.



Según el informe de la Secretaría de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, los ingresos primarios federales presentaron una baja en su estimación anual, luego de la revisión de las expectativas de crecimiento de la economía. El texto destacó que, cuando se elaboró el presupuesto se proyectó un crecimiento del 1,6% del PBI. La previsión actual es que la mejora de la economía ronde el 0,5% anual.



Así los ingresos primarios registraron una caída que incumplirá la "Ley de presupuesto anual" de 2017. La nueva proyección del gobierno incluye también un aumento de u$s 1.103 millones en el gasto primario de 2017.



Según el diario económico Valor, el presidente Michel Temer no autorizó ningún aumento de impuestos por lo que el único camino es el recorte de gastos.



El anuncio tuvo lugar luego de que el gobierno brasileño anunciara la reducción de las proyecciones de crecimiento. En noviembre ya la había reducido de 1,6% a 1% y ayer pasó a 0,5%. Para 2018, sin embargo prevé un crecimiento de 2,5%, indicó el Ministerio de Hacienda.



El 0,5% anunciado está en consonancia con la expectativa del mercado, que proyecta un avance de 0,48% para 2017.



El secretario de Política Económica, Fabio Kanczuk, destacó que en el cuarto trimestre de 2017 el gobierno prevé un crecimiento de 2,7% con relación al mismo período de 2016. "Ese 2,7% es más importante que el 0,5%", porque muestra que la economía está "creciendo de forma robusta", aseguró.



El equipo económico proyecta una inflación de 4,3% para 2017, un valor inferior al previsto anteriormente de 4,7% y por debajo del centro de la meta de 4,5%.



El PBI de la mayor economía latinoamericana se contrajo 3,6% en 2016, después de haber retrocedido 3,8% en 2015.



Esos fueron los peores resultados desde el inicio de la actual serie histórica en 1948. Entre 1929 y 1933, durante la Gran Dep resión, el retroceso había sido de 5,3%.



La tasa de desempleo alcanzó 12,6% en enero, cuando 13 millones de personas estaban buscando trabajo.



El gobierno de Temer insiste, en tanto, en impulsar en el Congreso la controvertida reforma del sistema de pensiones. Al respecto dijo que los cambios sólo se aplicarían a los empleados federales y que no apuntará a los sistemas administrados por los gobiernos estatales en un intento de diluir la propuesta que generó marchas y protestas en contra y que cuenta con un bajo nivel de aprobación social.



El presidente sostuvo que muchos gobiernos estatales ya están ajustando sus propios sistemas de pensiones o planean hacerlo.Temer señaló en repetidas ocasiones que frenar el costo de las pensiones mediante el aumento de la edad mínima de jubilación y de las contribuciones es esencial para lidiar con el déficit presupuestario.