Fondos de deuda provincial ofrecen tasas altas al minorista pero con menos riesgo

Para aquellos inversores que prefieren la renta fija pero buscan rendimientos algo mayores a los de los bonos soberanos, la deuda subsoberana se presenta como una alternativa interesante. Mientras que la tasa promedio que paga el gobierno nacional es del 6%, las provincias se financian 200 puntos básicos por arriba, a un promedio del 8%. Este resultado es atractivo para quienes son lo suficientemente conservadores para invertir en títulos públicos pero, a la vez, quieren arriesgar un poco más para obtener mejores tasas.



Entre 2016 y lo que va de este año, las provincias emitieron bonos y letras en el mercado internacional y local por más de u$s 9000 millones. Si bien los instrumentos son variados en cuanto a moneda, plazos y tipo de ajuste, tienen dos problemas para el inversor minorista.

Por un lado, la falta de liquidez: es muy difícil conseguir estos bonos (por lo que las comisiones se incrementan) y también es complejo venderlos, lo que hace que no se pueda salir fácilmente de la inversión. Por otro lado, muchos de estos títulos tienen "ficha mínima", es decir, que requieren de una suscripción voluminosa. Los fondos comunes que invierten exclusivamente en bonos provinciales se encargan, precisamente, de sortear estos obstáculos para que el minorista pueda ahorrar con estos instrumentos.



Este mes, Southern Trust lanzó un fondo de deuda provincial, "ST Retorno total", cuyo diferencial es que solamente invierte en activos denominados en pesos, con duración de hasta 2 años.

"Lo hicimos a requerimiento de nuestros clientes, que nos pedían este tipo de alternativa. Si bien sondeamos la posibilidad de hacer un fondo de títulos subsoberanos en dólares, notamos más interés por los instrumentos en pesos", dijo Gastón Moltrasio, gerente de Inversiones de la firma. El fondo de Southern Trust combina deuda provincial de "alta calidad", como la de Ciudad de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires y Mendoza, con títulos de Chubut y Neuquén y Lebac. "Con esta composición, se le ofrece liquidez al cliente (que puede salir el día después de ingresar) y un rendimiento que está 150 puntos básicos por encima del que da carry trade con Lebac. Además, la inversión mínima es de $ 1000", explicaron.



En Compass también desarrollaron un fondo de deuda provincial, que lanzaron en julio del año pasado, donde se alternan títulos en pesos y en dólares. Juan Salerno, gerente de Inversiones comentó: "Hubo mucho interés porque la curva provincial tiene una tasa que está muy por encima de los bonos soberanos, aunque exige mucho análisis. Es para un inversor que tenga un perfil un poco más agresivo porque los riesgos son mayores a los del soberano, aunque hay algunas jurisdicciones, como la CABA, que fiscalmente están mejor que la nación". El fondo de Compass también tiene una inversión mínima de $ 1000 e invierte en CABA, Neuquén, Córdoba, y provincia de Buenos Aires. "Hay que elegir bien qué provincias comprar. Si la provincia tiene buenos fundamentales, el mercado los va a premiar. Neuquén, por ejemplo, si bien tiene peores números que otras, respalda su bono con regalías petroleras", dijo Salerno.



En el caso del fondo de deuda provincial de Balanz Capital, "Renta fija plus", invierte la mayor parte en deuda de CABA y Córdoba, mientras que el resto lo destina a títulos de la provincia de Buenos Aires, Río Cuarto, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos. "Analizamos la deuda provincial y elegimos la que tenga la mejor relación riesgo/rendimiento. Es un fondo que está bien calificado por Moody’s. Por lo tanto, no invertiríamos en activos cuyo riesgo no esté dentro de lo esperado", indicó Daniel Vicien, director comercial de Fondos Comunes de la firma. Desde su inicio, el rendimiento del fondo provincial de Balanz acumuló 27,95% de ganancias. Para quienes quieren "entrar y salir" en 30 días, el rendimiento es del 2%; en 3 meses, del 5,77%; y en 6 meses, del 11,39%



Banco Mariva, por su parte, ofrece el fondo "MAF Renta Balanceada" que invierte un 96,5% en títulos provinciales y el resto en Lebac. Las jurisdicciones con mayor ponderación son CABA (25,5%), provincia de Buenos Aires (24%) y Santa Fe (10%), a las que se suman los títulos de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut, Salta, Río Negro y Chaco. "El atractivo del fondo consiste en capturar los rendimientos actuales de las curvas provinciales, considerando las condiciones idiosincráticas de cada crédito y el entorno global", señalaron desde Mariva.

Grupo SS lanzó más opciones para inversores

De a poco, el mercado financiero está dando señales de que espera ampliar su horizonte de negocios. En pocas semanas, muchos de los ahorros que quedaron inmovilizados tras ser blanqueados en el plan de sinceramiento fiscal, buscarán instrumentos que les permitan mantener una rentabilidad. Y hacia ese momento apunta el Grupo SS, administradora de fondos del grupo Sancor Seguros, que acaba de poner en marcha tres nuevos canales.



Los nuevos fondos son GSS Renta Fija Argentina, GSS Cobertura y GSS Retorno Total. Cada uno cuenta con un patrimonio de $ 100 millones. Sus carteras están compuestas por activos financieros mixtos de mediano plazo, nacionales e internacionales. Al equipo profesional de la sociedad gerente, se le sumó el asesoramiento externo de Eduardo Blasco, fundador y director ejecutivo de Maxinver.

Sín vínculo

El Grupo SS, constituido en 2005, es una empresa de Sancor Seguros, el grupo asegurador número uno del mercado argentino. Aunque comparten el nombre y el lugar de nacimiento, se trata de una compañía que no tiene vínculo con la cooperativa láctea, jaqueada hoy por la crisis que vive el sector. Sancor Seguros tiene su casa central en Sunchales, localidad en la que nació en 1945, y logró expandirse a Uruguay, Paraguay y Brasil



También ofrece cobertura de riesgos laborales a través de Prevención Riesgos del Trabajo, que lidera el mercado de ART en lo referente a facturación, cantidad de contratos y asegurados. Además, desde 2013 incorporó a su cartera Prevención Salud, empresa de medicina prepaga que ya cuenta con 150.000 afiliados en distintos puntos del país.