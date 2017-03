Por el blanqueo, esperan que ingresen u$s 15.000 millones al mercado

Desde el lunes pasado, y hasta hoy, los 40 fondos que invierten en mercados emergentes desfilaron por los salones Ginkgo I y II en el subsuelo del Palacio Duhau. Templeton, Lazard, Wellington, Pritzker Group, Bienville Capital y hasta el fondo de George Soros convivieron en un seminario privado junto con otros 20 fondos locales, bancos y grupos de inversión. La invitación corrió por cuenta de Eduardo Tapia, ex presidente de Raymond James, hoy AR Partners, que realizó este evento por séptimo año, aunque nunca había logrado tal entusiasmo de los inversores extranjeros como en esta ocasión.



"Con que sólo el 15% de los u$s 100.000 millones que ya se blanquearon vengan al mercado de capitales doméstico, serán u$s 15.000 millones extras, con el incentivo de que muchos activos están exentos del pago de Ganancias y Bienes Personales, con lo cual es como si rindieran 35% más. Además, con el blanqueo ya se perdió la ventaja de la confidencialidad, con lo cual muchos van a buscar un mejor rendimiento, y no hay instrumentos para satisfacer semejante demanda".



Estas fueron algunas de las conclusiones que se escucharon en boca de los selectos 60 inversores institucionales que accedieron a este cónclave, al que sólo se podía ingresar con invitación. Dos altísimos funcionarios del Gobierno estuvieron disertando, invitando a los fondos a que vengan a desarrollar el mercado de capitales en la Argentina, de la mano de varias empresas que prevén salir a cotizar en Bolsa. "Con la nueva ley de mercado de capitales, es una oportunidad para desarrollar IPOs, ya que el mercado se va a triplicar en el cortísimo plazo, y vamos a ponernos a la altura de Chile y Colombia, que hoy son mucho más dinámicos que nosotros", anunciaron los funcionarios, bajo la premisa de repatriar el mercado de capitales. El objetivo que persiguen es que, en lugar de hacerse emisiones y salidas a la Bolsa en Wall Street, se realicen en la plaza local. A su vez, darle acceso a inversores internacionales a que puedan operar en el mercado argentino sin ningún tipo de limitaciones para comprar acciones, bonos u obligaciones negociables.



"Si se llegan a repatriar u$s 15.000 millones, es la mitad de los fondos que manejaban las AFJPs, con lo que el potencial es enorme, ya que le mercado argentino es mucho más atractivo en rendimiento que donde hoy está residiendo ese dinero, hasta con tasas negativas en algunos casos, por lo que prevemos una enorme repatriación de activos, así que tenemos que generar instrumentos para eso", advirtió otro de los presentes, que observó un interés supremo de parte de los internacionales.



El tour de los 40 fondos concluye mañana, cuando continuarán visitando a grandes compañías cotizantes, como ya lo vinieron haciendo durante la semana, a la par del seminario.

Previsión en alza

En las altas esferas del Gobierno elevaron las estimaciones del blanqueo. Si bien on the record dicen que serán más de u$s 100.000 millones, hasta fin de año preveían u$s 130.000 millones y ahora lo subieron a u$s 140.000 millones. Muchos aprovechan incluso para sobreblanquear, por la facturación en negro futura que tendrán, y al hacerlo mediante bonos les sale 10,3% en lugar del 15%. "La demanda de Bonar 2017 y de Global 2017 se ha hecho notar mucho en los últimos meses, intensificándose en las últimas semanas. Quien tiene Lebac o colocaciones en pesos puede comprar este bono y vender a futuro los dólares que va a cobrar en Rofex: de esta manera sigue devengando tasa en pesos y además tiene la posibilidad de la apreciación del bono", sugiere Juan Ignacio Abuchdid, presidente de InvertirenBolsa.