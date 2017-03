Ley de Tarjetas: impulsan proyecto para bajar 25% la tasa de financiación

La Comisión de Industria y Comercio del Senado convocó ayer a la CAC y CAME para impulsar un nuevo proyecto de ley para las tarjetas de crédito: "Abarca todo, es más integral, ya que no se circunscribe sólo a la comisión, queremos que los beneficios le lleguen directo al consumidor. Además, al sacarlo por ley tiene mayor fuerza que un acuerdo entre partes como el que se celebró, que fue ideado por Prisma, que forma parte del negocio, por lo que no pueden escribir el libreto. Buscamos con esto proteger a los usuarios", advierte el senador Alfredo Luenzo, presidente de la Comisión.

El proyecto prevé que el interés de financiación cuando se paga el mínimo (denominado "revolving" en la jerga) sea el promedio de los préstamos personales, mientras que hoy se puede cobra hasta 25% más. A su vez, los intereses punitorios que el emisor aplique no podrán superar en más del 25% al aplicado en concepto de interés compensatorio frente al 50% de la actual ley.

Por otra parte, se fija un plazo máximo de 10 días hábiles (frente a los 18 de hoy) para la acreditación de los importes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos para las operaciones con tarjetas de crédito. También fija una tasa del 1% para las operaciones que se realicen con tarjetas de crédito en las zonas de frontera propuesto por la senadora Sandra Giménez.

El viernes pasado se firmó un acuerdo entre los representantes de las tarjetas de crédito y las cámaras que reúnen a los comerciantes que establece que a partir de abril el máximo que podrán cobrar los plásticos a los comercios es de 2,5% por cada operación en crédito y 1,2% en débito y descenderá hasta 1,8% y 0,8% en cuatro años. Pero Luenzo propone que las comisiones bajen más rápido, en beneficio de las pymes. En su nuevo proyecto fijan 1,5% para las compras con crédito y 2% para pymes. Para todos los casos, establece 0,5% para débito. "Englobamos acá todas las propuestas que se han hecho, tanto lo que pedía el Ejecutivo, el radicalismo y CAME", detalla.

Venta de Visa en puerta

Paralelamente, los 14 bancos dueños de Prisma anunciaron que venderán el 100% de la compañía que engloba a Visa, Banelco, LaPos, PagoMisCuentas, TodoPago y Monedero. Los bancos van a vender Prisma, que es hoy Visa y Banelco fusionadas. Pero la fusión todavía no está aprobada por Defensa a la Competencia después de varios años. Esto es lo que presentaron los bancos al BCRA. Pero recién empieza.

"La venta está decidida pero el tema es cómo se hace: si entera o por partes. Dependiendo de lo que haga el Gobierno será el precio que se puede obtener y los bancos no quieren perder plata. Hay mucho por analizar todavía y negociar con el Banco Central". El banquero pertenece a una de las 14 entidades dueñas de Visa y por la sensibilidad del tema habla en un off the record extremo. Ssegún sus cálculos, la firma vale alrededor de u$s 1300 millones y la transacción podría concretarse a fin de año.

¿Quién podría comprarla? Desde la Secretaría de Comercio señalaron a El Cronista que los bancos deberán vendérsela a una de las 14 entidades o a un tercero, pero no se la puede quedar más de un banco. Claro que es difícil que acepten dársela a un competidor, por lo que lo más probable es que se la vendan a un player del extranjero, como Advent o a algún fondo específico, a un valor que puede variar entre 14 o 15 price to earning. "El P/E de 14 o 15 es el de mercado más una prima extra. Los bancos están con 12 y 13 de prima, con lo cual sale con buenas valuación, no sale cara", interpretan en la City.

Claro que la letra chica de la ley puede cambiar el precio de venta. "¿Quién te va a comprar sin saber lo que dice la ley?. El comprador esperará primero a que salga la ley y luego valuará a la empresa", detalla una fuente que sigue las negociaciones.

La visión del directorio del Banco Central es que se debe terminar con la exclusividad de la adquirencia, de modo que Prisma pueda operar otras tarjetas.