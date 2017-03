Cómo brillar en una entrevista laboral grupal

Una entrevista es una situación de evaluación, sin juicio personal sobre el candidato, en la que se sugiere no forzar ni ensayar respuestas que no representen la realidad, ya que los requisitos evaluados están relacionados con las competencias para el puesto.



Se trata de una dinámica de la que participan varios candidatos, en la que se busca observar el comportamiento de cada uno, y detectar sus habilidades, actitudes y conocimientos. "El desafío es lograr el equilibrio de relucir la seguridad personal sin sobredimensionar la empatía ante el selector en comparación al resto de los competidores, sin opacar a los demás", explica Carla Cantisani, directora de Servicios de Adecco Argentina.

En algunos casos, sirven para que los selectores puedan evaluar competencias relacionadas con capacidades interpersonales, pero la dinámica será similar a una entrevista individual.



Laura Bitocco, gerente General de Hidalgo & Asociados, recomienda estudiar la firma previo a la reunión. "Muchas veces hay preguntas para romper el hielo del estilo ‘¿Por qué elegiste participar en este proceso?’", apunta.

Por su parte, Fabián Nicoletti, fundador y CEO de 2LA, dice que quien quiera destacarse lo debe hacer empezando con el aspecto y los modales. "A partir de ello, hay que agregarle el interés por lo que se le está diciendo, mostrarse atraído por la posición, la empresa o la propuesta, verse ávido por demostrar que sus aptitudes pueden satisfacer los requerimientos y necesidades, y manejarse en un ámbito de educación y armonía".

Tips para sobresalir

- Investigar la firma para poder justificar el interés en el puesto y proyectarse en el mismo. Llegar a horario y llevar el CV actualizado.



- Apagar el celular y concentrarse en la conversación. "Hay que ser cuidadoso en la comunicación. Seleccionar las palabras adecuadas. El tono de voz y la claridad jugará un rol determinante al momento de interactuar. Es conveniente seguir el estilo del entrevistador, esperar a que termine de formular la pregunta antes de contestar y elaborar la respuesta sin extenderse en argumentos que no fueron consultados", dice Cantisani.



- Controlar la ansiedad, manteniendo un tono de voz suave y un relato pausado para una mejor comprensión. No debe faltar la capacidad de escuchar. Prestar especial atención a aclaraciones y detalles que hacen a un cumplimiento completo de la propuesta.



- Se espera que los candidatos no se mantengan en silencio, pero que tampoco intenten permanentemente centralizar la atención. El desafío es encontrar un equilibrio. Argumentar comentarios, opiniones y propuestas orientando el discurso al objetivo de las consignas planteadas y no perder el foco ni divagar en argumentos sin criterio. Es fundamental no solo comunicar ideas, sino también respetar el espacio y tomar sugerencias para implementar otros puntos de vista.



- Claudia Armesto, presidente de Empatía Comunicación, recomienda trasladar la experiencia propia a la respuesta de las preguntas, y buscar puntos de conexión e intercambio con el entrevistador y los otros candidatos. No mirar a los interlocutores o líderes de la actividad buscando una señal de aprobación, excepto que se dirijan a uno en primera persona.



- "Ser empático. La comunicación prosémica de gestos es fundamental: mirar a los ojos, sonreír en el momento adecuado, generar un diálogo enriquecedor, hacer aportes constructivos y comentarios que integren a los demás", aconseja también Armesto.



- Valorar el punto de vista del compañero y agregar el personal. "No descalificar las opiniones de los demás. Si no hay coincidencia, plantear la idea, pensamiento u opinión desde el respeto y siempre aclarar que es una humilde opinión personal", apunta Armesto.



- Nicoletti concluye que es importante demostrar conocimientos profesionales acordes, experiencia y know how sobre el mercado como valor agregado. Dejar una puerta abierta a una futura entrevista o próximo paso muestra interés en el puesto o firma.