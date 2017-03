La región quiere una oferta unificada para los cruceros

En 1999, por iniciativa de la Administración General de Puertos (AGP), se creaba la Asociación de Puertos de Cruceros del Cono Sur (Surcruise). Son varias las notas publicadas en Transport & Cargo sobre las reuniones mantenidas en Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso y Puerto Montt. La propuesta, que reunía a las autoridades portuarias argentinas uruguayas y chilenas, sobrevivió hasta 2003, pero naufragó luego en el olvido.

Casi dos décadas más tarde, es nuevamente la AGP quien toma la posta. Durante el Seatrade Cruise Global 2017 llevado a cabo en la ciudad norteamericana de Fort Lauderdale, se anunció la firma de un acuerdo de intención para consolidar una alianza entre Argentina, Chile, y Uruguay, fortalecer la cooperación regional, y potenciar el turismo de cruceros.

Hoy América del Sur recibe solo el 2,5% del turismo internacional a escala mundial. No se alcanzaron los 30 millones de turistas de receptivo en 2016, cuando en el mismo lapso, solo el estado de la Florida recibió a 118 millones.

"Al turista que viaja 10.000 kilómetros para llegar a nuestra región es bueno ofrecerle un paquete integrado de opciones con varios países", dijo a Transport & Cargo el Embajador Marcelo Giusto, Cónsul argentino en Miami, presente en el Setradae y apoyo clave para los expositores del país.

La Alianza tendrá como objetivo crear conciencia sobre los beneficios que el turismo de cruceros genera en la vida de las personas, transformando su cultura y fomentando la economía de los países de la región. Además, permitirá la promoción de los destinos regionales e internacionales a través del trabajo mancomunado entre el sector público y privado. También se consolida la relación entre Argentina, Chile, y Uruguay, al desarrollar el intercambio de experiencias e información vinculada a los puertos de la región. Esto fomenta la creación de medidas en común que busquen bajar los costos logísticos y mejorar la competitividad.

"Hace 20 años que concurro a este evento de Seatrade, pero jamás pudimos ofrecer nuestros destinos regionales de manera unificada. Trabajemos para que esta vez sea la vencida", señaló a este medio Ana Rey, directora comercial de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay.

Potenciar

A juicio de Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación, "para potenciar la industria de cruceros, tenemos que consolidar los recursos de nuestro país y relacionarlos con todos los de la región. Poder construir una unidad integral que potencie el turismo, es vital para el sector e impactará positivamente en la economía".Por su parte, Gonzalo Mórtola, Interventor AGP, Puerto Buenos Aires, resaltó que "es necesario trabajar en equipo. La región tiene una diversidad geográfica y cultural inigualable y los puertos debemos acompañar con medidas sustentables que fomenten que más líneas de cruceros y turistas quieran visitar Sudamérica".En la última Feria Internacional de Turismo, el ministro del área Gustavo Santos, reunió a todos sus colegas de Bolivia Paraguay, Chile, Uruguay, y Brasil para trazar estrategias conjuntas con una visión regional."Si no generamos la plataforma entre nuestros puertos para armar un paquete atractivo y competitivo para los nuevos jugadores de la industria de cruceros, no desarrollaremos todo nuestro el potencial. Este es el inicio de un trabajo en equipo con Chile y Uruguay y pronto esperamos la incorporación de Brasil que es clave en la estrategia.Es vocación el día de mañana poder estar más juntos con un stand de la región en el Seatrade y no separados dentro del predio ferial", manifestó Ramiro Alem, subsecretario de Inversiones del ministerio de Turismo de la Nación.Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, participó en varias reuniones de Surcruise mientras se desempeñó como presidente del Consorcio de Gestión de Puerto La Plata. El funcionario felicitó esta nueva posibilidad integradora y aseguró que "competimos con África y Oceanía en el mercado de carga y en el de cruceros. Es importante que vayamos con nuestras fuerzas unificadas. Es imponente todo lo que el Cono Sur tiene para ofrecer a los cruceristas".