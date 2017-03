Tras fallo judicial a su favor, Moreno dasafía a quienes descreían del Indec K

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno resaltó hoy el fallo judicial que avaló por segunda vez las mediciones que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante el gobierno de Cristina Fernández y volvió a desafiar a un debate a quienes “decían” que ese organismo “mentía”.



En ese marco, afirmó que las críticas a la mediciones de las estadísticas fue “orquestado por la oposición”, aunque admitió que el kirchnerismo “perdió la discusión en la arena pública”.



“Antes de este fallo de la Justicia, que tipifica el hecho como cosa juzgada porque encima solo queda la Corte Suprema, ofrecí un debate técnico y académico contra aquellos, propio y extraños, que decían que el Indec mentía y no aceptaron, nadie quiso. Pero cuando quiera, lo organizamos. El debate está abierto”, aseveró.



En declaraciones a Radio 10, Moreno resaltó que “uno de los elementos centrales de la campaña de Cambiemos, que fue ’ustedes mienten’, queda absolutamente descartado” y enfatizó que “el Indec fue tiempo, espacio y lugar para una disputa política, que claramente la perdimos en el campo de lo comunicacional”.



“Me parece que ese debate está razonablemente terminado, y hay que incluirlo en la serie de tonterías que empezó con (Gerardo) Morales y (Ernesto) Sanz. La primera denuncia fue de Gerardo Morales y ya sabemos lo que es este personaje, ya lo vemos caminar. Esta era una campaña orquestada por la oposición. Obviamente que tengo que reconocer que el debate en la arena pública se perdió”, añadió.



Ayer, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avaló por segunda vez las mediciones de inflación que realizó el Indec durante el gobierno kirchnerista, en respuesta a un reclamo presentado por un tenedor de bonos de la deuda externa ajustables por el índice de inflación.



Pese a que aclaró que el Indec nunca estuvo bajo su órbita, explicó que “desde el 10 de diciembre de 2015” se hizo cargo “de la defensa en términos políticos”.



“El debate está abierto y me someto, a pesar de que la justicia nos está dando la razón. Lo que hace la Cámara es avalar el fallo de primera instancia, que ya dijo que esto está bien. Pero parecería que no nos queremos convencer que está bien”, enfatizó. Por último, y tras criticar a Graciela Bevacqua, ex directora del Indec, Moreno analizó que las actuales mediciones mensuales del organismo sobre aumento de precios “en general son correctas”, aunque dijo que en los cálculos cuatrimestrales sobre pobreza “hay un problema de conocimiento”.