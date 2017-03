Docentes reactivan diálogo bonaerense, pero hoy arranca nuevo paro nacional

Mientras el gobierno bonaerense y los gremios docentes provinciales retomaron ayer una incipiente senda de diálogo tras más de diez días de cortocircuitos, el conflicto en la actividad escalará hoy con una nueva huelga de 48 horas que culminará mañana con una multitudinaria marcha federal en Plaza de Mayo en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional. El nuevo paro, dispuesto por los cinco gremios docentes con representación federal (Ctera, UDA, Sadop, Amet y CEA), afectará el normal dictado de las clases en la mayoría de los distritos del país, donde autoridades y maestros aún no han definido el acuerdo salarial para este año.



La provincia de Buenos Aires es uno de esos casos. Ayer, después de más de una semana de conversaciones paralizadas, funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal y representantes de segunda línea de todos los sindicatos provinciales reactivaron un espacio de diálogo en el marco de una reunión de la comisión técnica salarial. Si bien no se registraron avances significativos respecto a la discusión paritaria, desde ambas partes valoraron la reapertura de las negociaciones. "No hubo definiciones de ningún tipo, pero valoramos que haya funcionado la mesa y que se retomó el diálogo", dijeron fuentes cercanas a la gobernadora.



También desde los gremios remarcaron que durante el encuentro se plantearon los principales reclamos, pero ratificaron la continuidad de las protestas que llevan adelante en reclamo del incremento salarial.



"Es la primera vez que no nos imponen una cifra. Hubo un reconocimiento de lo que perdimos en el 2016 y por primera vez se trata de una mesa de trabajo", enfatizó la representante del Suteba, Laura Torres. En tanto, desde otro sindicato se mostraron expectantes de que "aparezca alguna oferta salarial superadora en la continuidad de las conversaciones".



Pese a esas expresiones, los gremios docentes bonaerenses Suteba, UDA, Udocba y Sadop confirmaron que hoy adherirán al paro nacional en reclamo de paritarias, mientras que la FEB de Mirta Petrocini informó que seguirá realizando asambleas, volanteadas y reuniones de padres para explicar los fundamentos del reclamo salarial de los maestros. A su vez, los docentes porteños, también en conflicto con la administración de Horacio Rodríguez Larreta, ratificaron su adhesión a la huelga nacional y realizaron ayer actividades de concientización, entre ellas una clase pública en el Cabildo y una movilización de antorchas en la ciudad.



A la par de la huelga, los cinco gremios docentes con representación nacional iniciarán hoy la Marcha Federal Educativa bajo la consigna "Por salarios dignos y en defensa de la Educación Pública", que sumará el apoyo de universitarios de Conadu, científicos y estudiantes. La Marcha arrancará en distintos puntos del país, con la salida de docentes provenientes del NOA, NEA, Cuyo y la Patagonia hacia la ciudad de Buenos Aires, donde culminará mañana en la Plaza de Mayo.