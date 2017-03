Respaldo de Macri a Vidal: "La admiro más con las batallas que da"

El presidente Mauricio Macri respaldó ayer la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal durante un acto que compartieron en Saladillo, al afirmar que "cada batalla que da, lo hace por cada uno de los bonaerenses". En medio de la dura pelea salarial entre la gobernadora y los gremios docentes, que mantienen el paro en la provincia en reclamo de mejoras salariales, el mandatario dijo: "Cada día la quiero y la admiro más con todas las batallas que da. Cada batalla que da lo hace por cada uno de los bonaerenses".

Por su parte, Vidal señaló que muchos argentinos no consideran "la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan".