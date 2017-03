Advierten que la Argentina es cara en dólares pero el tipo de cambio bajará

Aún con el salto de ayer, el peso no logra recuperar terreno frente al dólar. El consenso entre los economistas es que la Argentina "está cara en dólares" y que la presión bajista sobre la divisa persistirá en los próximos meses.



Un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano señaló que, a enero, el atraso cambiario acumulaba 21,2% con relación a diciembre de 2015. En ese sentido, Víctor Beker, director del CENE y extitular de Estadísticas Económicas del Indec, explicó: "El ingreso de divisas provenientes de la cuenta de capital, al que se sumará el que origine la venta de la cosecha, seguirá manteniendo deprimida la cotización de la divisa estadounidense, presagiando que dicho atraso se acentuará a lo largo del primer semestre de 2017".



En un informe para sus clientes, la consultora de Federico Muñoz afirmó que "la Argentina está cara en dólares" y dijo: "el retraso cambiario probablemente nos acompañe por bastante tiempo más y la recuperación de competitividad sin devaluación es un proceso largo y tortuoso. A corto plazo, sólo es posible la remoción de la incertidumbre política; acaso, el obstáculo más importante para la llegada de inversiones". Además, agregó: "Hasta aquí, el principal factor explicativo de la tendencia bajista del tipo de cambio ha sido la avalancha de dólares ingresados en forma de crédito para financiar el déficit fiscal de nación y provincias. La mala noticia para todos los que lamentamos el retraso cambiario es que los depósitos del sector público en dólares están en niveles muy elevados (cercanos a los u$s 11.000 millones), lo que permite suponer que en los próximos meses persistirá el exceso de oferta de divisas, aun cuando no ingresen nuevos créditos externos".



En su reporte semanal, Quantum Finanzas también hizo referencia a "una tendencia [del peso] hacia la apreciación nominal, combinada con una tasa de inflación persistente" y señaló que el "colchón cambiario" que aportaba la moneda brasileña a la tarea de estabilización del tipo de cambio en Argentina podría llegar a su fin. "Desde fines de 2015 al 15 de marzo, el peso se depreció 20% contra el dólar, mientras que el real se apreció 20%", detalló Quantum. Y agregó: "Aun corrigiendo por inflación existe una mejora relativa en la relación bilateral del peso contra el dólar respecto del real contra el dólar. En esos términos el peso se apreció 16% contra el dólar, mientras que el real lo hizo algo más, un 24%".



El economista Federico Furiase completó la idea: "El problema es la película de la competitividad y el ritmo al que se viene atrasando el dólar en el último año, ya que estuvo prácticamente en los mismos valores frente a costos que siguieron de largo. De todas formas, la apreciación del resto de las monedas de los países de la región, el sostenimiento de los precios de los commodities agrícolas a pesar del fortalecimiento global del dólar y las tasas más altas en Estados Unidos, la baja o quita de retenciones y el acceso a tasas más bajas en los mercados internacionales ayudan a mejorar la foto de la competitividad".



Consultado sobre hasta dónde podría desplazarse el tipo de cambio para mejorar la competitividad, Miguel Zielonka, de la consultora Econviews, comentó: "Si bien la competitividad depende de varios factores, en mi opinión, el tipo de cambio nominal podría perfectamente estar entre 50 centavos y un peso más alto sin que ello implique estar ni en el cielo ni el el infierno de la competitividad".