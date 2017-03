Prevén récord de blanqueo a través de bonos

No sólo los contadores están de parabienes con el blanqueo, trabajando y facturando como nunca. Las sociedades de bolsa son otras de las beneficiarias de un sinceramiento fiscal que el Gobierno hoy prevé alcanzará los u$s 140.000 millones, cuando a fin de año hablaba de u$s 130.000 millones.



Si bien hoy el blanqueo sale 15%, hacerlo a través del Bonar X sale 10,3% (10% de penalidad más comisión), por lo que los indecisos compraron esos bonos (o el Global 17) para poder blanquear a último momento. Muchos esperaron hasta este mes para especular con el tipo de cambio, previendo que el dólar pudiera subir y así pagar menos (se toma la cotización de $ 14,90).



Lo cierto es que los agentes bursátiles están blanqueando de a cientos de millones de dólares de clientes (algunos nuevos, con lo cual les vino bien para agrandar su cartera). "Por cada millón de dólares te ganás u$s 5000", se relame un broker, ya que cobra el 0,5% por el tramiterío, aunque confiesa que se cobra según el monto y la relación con el cliente y varía entre el 0,5 hasta el 2%, aunque por grandes cantidades la alícuota puede bajar al 0,3%.



"Se abre la cuenta, se esperan los pesos o dólares bancarizados y se compra el Bonar 2017. Una persona que blanquea $ 10 millones, si paga cash le sale $ 1,5 millón y si compra bonos está pagando $ 1,03 millón, con lo cual se ahorra $ 470.000. El Gobierno está levantando deuda corta en pala: más de los esperado del vencimiento del Bonar 2017 al 1 de abril los va a tener la AFIP", aseguran entre los mesadineristas.



El cliente que tiene los bonos en el exterior los envía a través de Euroclear y el agente los "baja" a una cuenta comitente del contribuyente en Caja de Valores. "Al hacer el sinceramiento con su clave fiscal, debe poner con qué bonos va a pagar: si con el Global 17 o con el Bonar X. De ahí se le genera un VEP donde consta su CUIT y su nombre, y transfiere por Caja de Valores a una cuenta de la AFIP en el Banco Nación. Al día siguiente al mediodía Caja de Valores otorga un certificado al cliente como comprobante", explica Leopoldo Olivari, gerente general de Bacqué.

Reactivación inmobiliaria

Se prevé una reactivación en el mercado inmobiliario gracias al blanqueo, ya que mucha gente no tenía "blanco" para poder justificar la inversión en una propiedad. De hecho, Osvalo Lovero, gerente de Ventas de Terralagos, comenta que tienen muchas escrituras para hacer en abril, ya que muchos inversores pensaron que recién después de finalizado el blanqueo podían usar ese dinero, cuando debieron explicarle a los contadores que podían usarlo antes.En Punta del Este ya se vive una suerte de boom inmobiliario, aunque no de compra de propiedades, sino de argentinos que piden a las inmobiliarias que les tasen sus inmuebles para el blanqueo. En el mercado estiman que son más de 50.000 los inmuebles de argentinos en Uruguay,varios a nombre de sociedades. A un valor promedio de u$s 200.000, puede haber más de u$s 10.000 millones a blanquearse en este sentido, cuyo costo será del 5%. Estas son cifras conservadoras, ya que presidentes de bancos internacionales calculan que podría haber 70.000 casas y departamentos a un promedio de casi u$s 300.000, lo que implicaría un total de u$s 20.000 millones. Por otra parte, en los Estados Unidos la cifra suma 50% más, por el mayor precio de los inmuebles, principalmente situados en Miami y sus alrededores.