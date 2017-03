YPF, la rezagada: subió la mitad que el promedio en dólares desde 2012

Las acciones de YPF han sabido acompañar cada proceso alcista y bajista del Merval con variaciones similares a las del índice. Sin embargo, desde 2012 la acción ha capturado en términos marginales toda la evolución que efectivamente han tenido el resto de los componentes del Merval. Entre la estatización en ese año y la crisis del petróleo iniciada en 2015, YPF ha quedado muy rezagada del resto de las emisoras.



Desde 2012 el Merval en dólares ganó 275% mientras que YPF subió 163%. Es llamativo cómo el piso de la acción se alcanzó luego de que se confirmó el proceso de estatización y dentro de un escenario de profundo pesimismo. Desde allí se inició un fuerte avance pasando de 9 dólares a 42 dólares. Sin embargo, ese piso no pudo consolidarse y aún la emisora se ubica debajo de ese máximo. Es cierto que la petrolera ha sido muy castigada por la fuerte baja del petróleo en los últimos años. Pero comparándola con el Merval en pesos y en dólares vemos que es, por lejos, la acción más retrasada de todo el panel.



Los fundamentals de la compañía y el contexto petrolero mundial no ayudaron. El primer fuerte avance desde 2012 hasta mediados de 2014 se desarrolló en el marco de una gran expectativa relacionada con Vaca Muerta aunque esas esperanzas quedaron rápidamente sepultadas con la caída del precio del petróleo, que pasó de 110 dólares a 26 dólares en menos de un año y que actualmente se ubica un 50% debajo de los máximos de 2015.



Igualmente es importante señalar que el mercado bursátil local apostó muy fuerte al cambio político y económico iniciado luego de las elecciones legislativas en el año 2013. Las acciones bancarias fueron grandes beneficiadas con subas del orden del 735%, aunque el entusiasmo se vio aún más plasmado en las acciones energéticas como es el caso de Edenor que avanzó 1770% en dólares entre 2012 y 2017. En concreto, en términos gráficos, YPF se ubica en niveles de 2013-2014, es decir, en niveles de 450 dólares del Merval o en 5000 puntos en pesos del Merval.



¿Qué muestra la acción desde el lado técnico? Las acciones de YPF han generado un primer ciclo alcista de mediano plazo entre 2012 y 2014 dentro de un proceso de tendencial seguido de un segundo proceso bajista hasta comienzos de 2016, regresando a niveles de 13 dólares. Desde allí la emisora reingresó en una fase alcista, superando máximos previos de 22.50 dólares y dejando vulnerable a la tendencia bajista de mediano plazo iniciada en 42 dólares.



Actualmente la acción ataca el 38.2% de todo el bear-market desde 42 a 13 dólares y el quiebre de los máximos actuales de 24-24.50 dólares. El mercado ampliará el avance para buscar resistencias superiores en niveles de 30 dólares, junto al 61.8% de Fibonacci de todo el mercado bajista de mediano plazo y resistencia importante de mediano y largo plazo.



Justamente, en una visión de mediano plazo, se requiere ver la superación de 30 dólares para especular con un regreso a los máximos de 42 dólares e incluso pudiendo registrar nuevos máximos. La acción se encuentra dentro de una tercera fase ascendente, las cuales tienden a ser las de mayor dinámica y verticalidad, con lo cual será clave ver el quiebre de los escollos propuestos.



El gran rally de las últimas semanas ha colocado a la acción en cierto nivel de sobre-compra y en caso de intentos bajistas, vemos que YPF encuentra soporte en la zona de 21-20 dólares, siendo los 18.50-18.00 dólares el nivel de contención de mediano y largo plazo, junto a la media de 200 días para que desde allí la tendencia alcista de fondo sea retomada. El quiebre de 22.50 es entendido como una señal de fortaleza ya que deja vulnerable a la tendencia bajista de mediano plazo y por ello es que es factible especular con nuevos avances de mediano plazo.



Incluso, haciendo un análisis comparativo, vemos que desde el lado técnico es más atractivo estar posicionado en acciones de YPF que en otro tipo de acciones ya sea dentro o fuera del sector. En análisis de ratio de YPF/XLE (sector energético americano) vemos que YPF también se encuentra superando resistencias y dicho comportamiento abre las puertas a una especulación de mayor posicionamiento a favor de la petrolera estatal. En una comparación de YPF/Petrobras, vemos que también el gráfico está teniendo una mayor aceleración alcista a favor de la petrolera local.



La emisora ha amagado más de una vez con iniciar un proceso de suba importante y por eso es que la cautela habrá que mantenerla, más aún contemplando que el Merval y los mercados en EE.UU. se encuentran en máximos. Sin embargo, en una visión de mediano y largo plazo, vemos atractivo dado que las acciones de YPF han visto la mitad de todo el avance que han registrado el promedio de las acciones locales en términos de dólares.



De ingresar al grupo de emergentes, probablemente los fondos quieran comprar aquellas acciones que aún no han subido, siendo YPF una buena oportunidad. El banco de inversión UBS ha elevado el objetivo para YPF a 30 dólares, nivel que esperamos que la acción llegue en los próximos meses.