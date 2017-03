Crece fuerte el superávit comercial

El superávit comercial acumulado durante 2017 hasta la tercera semana de marzo fue de u$s 11.100 millones, según el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios.

Solamente en la la última semana medida, la balanza registró un saldo positivo de u$s 1437 millones, compuesta por u$s 4262 millones en exportaciones y u$s 2825 millones en importaciones.

Las ventas al exterior de las tres semanas del último mes subieron un 22% interanual, destacándose las comodities que crecieron un 34,4%. Los principales rubros fueron mineral de hierro, petróleo crudo, soja en grano, carne porcina, pollo y café en grano.

La venta de manufacturas también creció un 11%, destacándose los vehículos de pasajeros y de carga, los aceites comestibles y los tubos flexibles de hierro o aluminio.

El embarque de productos semimanufacturados también avanzó, en este caso un 9,2%.

La media diaria de importaciones, en tanto, creció un 12,3% en marzo.