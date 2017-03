En medio del conflicto docente, Macri apoyó a Vidal: "La admiro cada día más"

El presidente Mauricio Macri mostró hoy su apoyo a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en medio del conflicto por las paritarias docentes.

"Cada día la quiero y la admiro más con todas las batallas que está dando. Cada batalla la da por cada uno de los bonaerenses”, dijo Macri desde ciudad bonaerense de Saladillo, donde presenció la colocación de la piedra fundacional de la planta Cicaré, especializada en el desarrollo y producción de helicópteros.

Por su parte, la gobernadora volvió a criticar a los gremios docentes en la provincia, al subrayar que hay muchos argentinos que no consideran “la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan”.

“Celebramos la Argentina que queremos ser. Somos los que no bajamos los brazos. Somos los que pensamos en trabajar, sin considerar la posibilidad de no ir a trabajar, aunque las condiciones no sean las mejores o las cosas no salgan”, dijo Vidal.

La fábrica Cicaré de Saladillo tiene capacidad de producir 24 helicópteros por año y además muchas partes que hoy tienen que importarse van a comenzar a producirse allí.

Según indicó la agencia Télam, la empresa firmó un convenio con la firma china DEA General Aviation para la distribución de helicópteros en el sudeste asiático y en los Estados Unidos, que implica la entrega de 248 unidades en los próximos 5 años.

Al acto también asisitieron el titular de esa empresa, Augusto Cicaré; el intendente municipal, José Luis Salómon, y otras autoridades nacionales; así como representantes de la industria, el comercio y la producción.

Luego, el mandatario encabezará a las 10:30 en su despacho de la Casa Rosada una reunión de coordinación de gobierno en la que pasará revista a una eventual prórroga al blanqueo de capitales y continuarán analizando las medidas para una mayor transparencia en las acciones del Estado.