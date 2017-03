Aceto y Oliva

Reapareció Regazzoni en el timbreo

Cobos, en una visita oficial a Azerbaiyán

El primer millón deGustavo Vera

Apenas unos días después de que abandonara la dirección del PAMI, si bien no actualizó aún su biografía de Twitter, reapareció el renunciado Carlos Regazzoni. El ex funcionario participó del último "timbreo" de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, actividad que esta vez no contó con miembros del gabinete nacional. Regazzoni habló con vecinos en los distritos de Almirante Brown, donde perdió las últimas elecciones a intendente, y Presidente Perón. "Estamos haciendo lo que nos pidió el presidente (Mauricio) Macri, recorrer la provincia y estar al lado de los vecinos", señaló. Una de las razones de su salida, al menos oficialmente, fue esa: la promesa de ser futuro articulador de la campaña legislativa en la tierra de "la madre de todas las batallas". En las redes sociales, el ex funcionario sigue figurando como Director de la obra social de los jubilados y hasta difundió una foto, precisamente, con una abuela del conurbano.El ex vicepresidente y senador radical Julio Cobos participó del V Foro Global de Bakú invitado para exponer sobre "El Futuro de las Relaciones Transatlánticas, ¿vuelta a la Realpolitik?", junto a ex presidentes y ex vicepresidentes. Compartió mesa, por ejemplo, con Rosen Plevneliev, ex presidente de Bulgaria; con Ehud Barak, ex primer ministro israelí y con Boris Tadic, entre otros, ex presidente de Letonia. En la mesa debía estar John McCain que envió un video con su presentación. En la foto Cobos saluda durante el agasajo a los visitantes al presidente Ilham Aliyev y a su esposa, Mehriban Aliyeva.El diputado Gustavo Vera convocó el sábado por la noche a una fiesta para celebrar la donación de un millón de pesos de su sueldo, alcanzados tras ceder a organizaciones de la sociedad civil parte de sus haberes durante los 39 meses que lleva ocupando una banca en la Legislatura. Políticos, sindicalistas, cooperativistas, referentes sociales y líderes religiosos festejaron la "devolución" de ese dinero al pueblo, como según se dijo en el evento, le habría dicho el Papa. El titular de La Alameda publica cada mes su recibo de sueldo y dona, ante escribano público, cerca de un tercio de sus ingresos. En 2014 propuso que los legisladores porteños ganen lo mismo que un director de escuela o de hospital (alrededor de $ 30.000), pero su proyecto solo cosechó cuatro votos favorables.