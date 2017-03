Adiós al cine: en el mundo ya se ven 125 millones de horas por día de contenido en Netflix

Netflix acaba de anunciar que rompió un nuevo récord de audiencia. Según Ken Florance, vicepresidente de Entrega de Contenido de la compañía, la empresa sobrepasó la sorprendente cantidad de 250 millones de horas de películas y series de televisión en streaming de sus usuarios de todo el mundo el 8 de enero pasado. La información fue revelada durante una presentación en el Lab Day celebrado en las oficinas de Los Gatos, California.



De acuerdo al ejecutivo, los suscriptores de la plataforma actualmente consumen en conjunto un promedio de más de 125 millones de horas de contenido al día. Es por esto que Netflix invierte importantes cantidades de dinero y recursos tratando de mejorar la tecnología de sus streams, de manera que esto no afecte al resto de internet. "Si Netflix estuviera entregando todo ese tráfico desde aquí, nuestro tráfico total excedería la capacidad total de Internet.", declaró Florance.



Por otra parte, y teniendo en cuenta el creciente consumo de contenido en dispositivos móviles, el Chief Product Officer Neil Hunt reveló que la firma está pensando en generar cortes específicos para móviles de sus series y películas originales. Esto es, modificar algunas escenas y planos para que los contenidos se vean mejor u ofrezcan una experiencia más inmersiva en los teléfonos celulares.



"No es inconcebible que puedas tomar un máster y hacer diferentes cortes para el móvil, pero es algo que exploraremos en los próximos años", dijo Hunt, según recoge el portal The Verge.



El consumo de contenidos en Netflix a través de teléfonos ha crecido muchísimo en los últimos años. El jefe de Producto detalló que la demanda es más fuerte en mercados asiáticos, como India, donde el móvil ya es el dispositivo de mayor consumo de la plataforma. En territorios ya consolidados, como EEUU o Canadá, el televisor todavía se gana la mayor parte del visionado.



Finalmente, y en esta carrera por acercarse más a los gustos y preferencias de sus clientes, Netflix anunció que cambiará en todo el mundo su sistema de valoración y sugerencia de contenidos.



A partir del 10 de abril (fecha tentativa), junto a cada serie o película ya no se tendrá que elegir entre las cinco estrellas, sino entre un pulgar hacia arriba y uno hacia abajo.



"Lo de las estrellas es cosa del pasado. No encaja con la forma en que se entiende internet hoy, ni el consumo de contenido. Nos gastamos miles de millones de dólares en títulos que producimos o licenciamos y luego no lo valoramos bien. Queremos dar a cada usuario lo que quiere, por eso cambiamos", explicó Todd Yellin, VP de Producto de Netflix. La plataforma probó el sistema y asegura haber conseguido el doble de valoraciones que con las estrellas.