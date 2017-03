Los argentinos, cada vez más ‘seducidos’ por los televisores 4K

La venta de televisores LED de Ultra Alta Definición (UHD), también llamados 4K, avanza sin pausa, en un contexto donde la demanda general de TV es casi estable. Por una cuestión de escala de producción a nivel mundial, los 4K bajaron sus precios y se tornaron más accesibles. Así, se impulsó su demanda.



Según datos de GfK, el mercado total de TV creció apenas un 3,5% en 2016, alentado por "acciones de comercios y marcas, y ofertas puntuales como HotSale y CyberMonday", explicó Juan Ferlaino, project manager de GfK. Pero los 4K, con una resolución de 3.840 x 2.160, de 8,2 millones de pixeles, ocho veces más que un equipo HD (1 millón de pixeles) y cuatro veces mayor a uno Full HD (2 millones), crecieron 203%, si bien desde una base baja.



En enero pasado, la categoría en general creció un 38,5%, pero se vendieron cinco veces más de LED 4K que en igual mes de 2016. Así, pasaron a captar casi un 8% del mercado total en unidades, frente a apenas un 2,4% de un año antes. Es decir, ya hay casi 400.000 unidades 4K en el país. Se trata de equipos de más de 40 pulgadas, todos con SmartTV y ultra alta definición.



De hecho, si se tiene en cuenta sólo a los TV de más de 42", los 4K aportan ya el 23% de las unidades y el 33% en valor y, de los SmartTV, el 12,2% y 20%, respectivamente.



Cuando se lanzaron en el país, hacia fines de 2013, previo al Mundial de Brasil, eran mucho más caros. Sólo tres marcas vendían modelos a $ 90.000 (un TV de 65"), $ 110.000 (de 84") y $ 350.000 (de 85").



En cambio, hoy hay una mayor variedad de oferta desde 40", a partir de los $ 13.000, apenas $ 2000 más que un modelo de igual marca y tamaño, también Smart TV, pero Full HD.



"Cuando se lanza una nueva tecnología, se lo hace con todas las prestaciones y en altas pulgadas; la brecha de precio ayuda a su posicionamiento. Luego ingresan más marcas, modelos y pulgadas y los precios bajan", explicó Ferlaino, de GfK.



"Los 4K no crecen sólo por una baja de precios, sino también por una mayor oferta, hace dos años era muy acotada. Ahora hay variedad de 4K, hay más alternativas en diferentes pulgadas y menores precios", explicó Alejandro Taszma, gerente Comercial de Frávega.



"Este año, se duplicó la participación de 4K; si bien la base es baja, creció muchísimo, porque de a poco hay más emisiones en 4K; quienes quieren comprar un TV de grandes pulgadas migran a la nueva tecnología, porque si van a hacer una gran inversión les conviene gastar un poco más, para no tener que cambiarlo en pocos años", explicó Ignacio Zubeldía, gerente Comercial de Garbarino.



Hasta ahora, limitaba su crecimiento la falta de emisiones en 4K. Pero Netflix y YouTube están sumando más contenido. De todos modos, si bien hay más emisiones de ese tipo, Taszma aclaró que estos TV "también mejoran la calidad de imágenes HD, aunque no estén en UHD; se las ve mejor que en un LED Full HD".



En 2016, se vendieron 3,3 millones de TV en general; este año, según Zubeldía, el mercado sería de 3 a 3,3 millones.



Además del auge de los 4K, también hubo un gran alza de los equipos con SmartTV (tanto Full HD como 4K), que en enero pasado ya captaron 63,2% de las ventas, contra apenas 46,8% de un año atrás. En este caso, el auge de Netflix y de contenidos web alientan a la demanda.



En Frávega y Garbarino auguran una explosión en los LED 4K en 2018, cuando se dispute el Mundial de Rusia, si es que la Selección argentina de fútbol, claro está, finalmente clasifica.



Para estos eventos se suelen disparar las ventas de televisores de grandes pulgadas. Y por el momento no se sabe si los partidos se transmitirán en 4K; de ser así, esperan que la demanda se acelere aún más.