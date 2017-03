La Casa Blanca presentó un presupuesto que prevé más de u$s 4400 millones para el muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso drásticos recortes de gastos en ciencia, medioambiente y ayuda internacional en su primer proyecto de presupuesto que incluye más de u$s 4400 millones para el muro en la frontera con México.

La propuesta difundida, que será enviada al Congreso, comprende un aumento de 10% del gigantesco presupuesto para defensa que pasará a ser de u$s 574.000 millones. También aumentará un 7% los fondos del Departamento de Seguridad Interna (DHS).

En cambio, reducirá en un 28% el presupuesto para el Departamento de Estado y el programa de ayuda al desarrollo, en 13,5% al departamento de Educación y 20% para Agricultura.

En tanto, la Agencia de Protección Ambiental tendrá un drástico recorte del 31% con la baja de los aportes estadounidenses a programas de la ONU para el cambio climático.

El muro que hará la administración Trump en la frontera con México, tendrá asignados en su primera etapa u$s 2600 millones para la planificación, diseño y construcción; u$s 314 millones para contratación y entrenamiento de 500 agentes fronterizos y 1000 agentes migratorios y otros u$s 1500 millones para ampliar la capacidad de "detención, transporte y remoción de inmigrantes ilegales". El capítulo migración tendrá además u$s 80 millones para la contratación de 75 nuevos jueces de tribunales migratorios.

Respecto de los recursos para defensa, el aumento es de u$s 54.000 millones. A los u$s 574.000 millones dedicados a las Fuerzas Armadas, se destina unos u$s 65.000 millones a Operaciones de Contingencia de Ultramar, elevando así el total para el sector a u$s 639.000 millones.

En el rubro "cambio climático", Trump avanzará sobre el presupuesto para la Agencia de Protección Ambiental, donde hará un recorte de u$s 2600 millones.

El proyecto "interrumpe el financiamiento del Plan Energía Limpia, los programas internacionales de cambio climático y programas de cooperación, junto a otros esfuerzos relacionados.