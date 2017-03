Docentes le contestaron a Vidal con una marcha y hoy siguen las protestas

Miles de maestros se manifestaron ayer junto con médicos, empleados judiciales y otros estatales bonaerenses ante la Casa de Gobierno bonaerense para reclamar una urgente mejora salarial y rechazar el pago de una suma a cuenta de la paritaria y el plus para aquellos docentes que no adhirieron al paro, que fue anunciado el miércoles por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Al frente de la movilización, los secretarios generales de los principales gremios docentes provinciales (Suteba, FEB, Udocba, UDA y Sadop) visibilizaron su descontento con el anuncio de la gobernadora, que interpretaron como una maniobra para "quebrar" la huelga.

El líder de Suteba, Roberto Baradel, fue el más encendido contra la administración bonaerense. "No tenemos miedo, y no tenemos precio", lanzó ante los micrófonos. "Y vamos a darle una mala noticia al Gobierno: no nos van a poder quebrar ni vencer", completó, antes de asegurar que los docentes van a triunfar "en esta lucha".

El líder de Suteba aseguró que el Frente Gremial Docente "no intenta desestabilizar a nadie", tal como denunció el Gobierno, y les retrucó: "Los que están desestabilizando la vida de nuestras familias son ellos con estas políticas económicas". En tanto, la secretaria general de la FEB, Mirta Petrocini, defendió los días de huelga y acusó a la Provincia de no haber generado "el clima propicio para tener una negociación" ni un "diálogo de buena fe".

En tanto, empleados de ATE reclamaron que se reabra la discusión salarial, que en su caso quedó cerrada en diciembre cuando varios gremios aceptaron un 18% de incremento con una posible renegociación en caso de mayor inflación.

La marcha, que según los gremios congregó a unas 60.000 personas, se enmarcó en jornadas de huelga de docentes, judiciales y médicos. Hoy continuarán las acciones, pero con menor intensidad.

Por su parte, los funcionarios bonaerenses se reunieron con representantes de tres gremios minoritarios del sector y acordaron convocar a una mesa técnica salarial el lunes, a las 18, para discutir una recomposición de los sueldos.