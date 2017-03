Kolankowsky: "Los éxitos del teatro hoy son más chicos en recaudación y en gente"

Diego Kolankowsky comenzó su carrera en el "mundo del espectáculo" traduciendo las noticias del inglés al castellano en Telefé en 1993, y un año más tarde ya era el "factotum" del noticiero del mediodía. Creó exitosos programas periodísticos; fundó la radio Delta90.3, y la productora DK group; hasta que probó suerte en Broadway con el "musical" "Spring Awakening" que lo llevó hasta los Premios Tony. En Argentina arrasó con "Peter Pan"; y actualmente tiene en cartel la obra "Casados sin Chicos", la película recién estrenada "Casi leyendas" y en preproducción dos títulos más, uno que incluye a Gerard Depardieu.

_¿Cómo llegó a producir una obra en Broadway?

_Me meti a producir teatro no por un negocio sino por una cuestión de placer, de deseo de adolescente, pero mi carrera me llevó para otro lado, para el periodismo, para la televisión, la gerencia de noticias, y a mis casi 40 años desembarqué en la industria teatral. Tuve un gran golpe de suerte empujando durante 3 años una obra en EE.UU. que me llevó a producir "Spring Awakening" en Broadway. La primera obra de mi vida fue un musical en Broadway que tuvo tres nominaciones a los premios Tony. Y ahora tengo tres musicales en Estados Unidos.

_¿Cómo es producir en EE.UU.?

_Es muy difícil, es extremadamente competitivo, no hay muchos lugares. Así como llega un productor argentino, llegan de todas partes del mundo, más los "locales" que se prepararon toda la vida para esto. Entonces la base es extremadamente más amplia que la nuestra. Ahora, en relación a la comparación entre nosotros y ellos, es lo mismo que comparar a un chico que sale de Boca Juniors con uno del Barcelona. Tevez salió de acá con los recursos nuestros y la rompió en el mundo. Las dificultades nuestras nos hacen resilientes, creativos y en el mundo eso es una ventaja comparativa enorme. Por ejemplo, nosotros como argentinos tomamos mil decisiones en casa para llegar a fin de mes, ellos no. Cuestiones de manejo de elenco, de presupuesto... El piano nuestro que estuvo en Broadway un año y medio costó u$s 99 comprado en un mercado de pulgas, cualquier piano cuesta miles de dólares. Allá la gente tiene un presupuesto y lo utiliza, nosotros tenemos la gimnasia de maximizar los recursos. Allá cada obra es una unidad de negocios con una gran cantidad de inversores, acá son apuestas románticas. Además, en EE.UU. cada elemento que uno compra para una obra de teatro no paga impuestos, y después no se pagan impuestos hasta recuperar la inversión.

_¿Se hace plata en Argentina con las obras de teatro?

Yo creo que en Argentina, excepto las 10 más vistas, el resto pierde plata. Estamos hablando de unas 200 obras en el país. Mucha gente esta "bancándose" sus sueños, sus carreras. Hay muchas cooperativas... En Buenos Aires el teatro también es muy difícil, no es nada barato y super competitivo, y como te decía no sólo es un problema local. En EE.UU, lo que se conoce como Broadway está compuesto por 42 salas con más de 500 butacas, si tienen menos de 500 es "off Broadway" y si tiene menos de 200 es "off off Broadway". Eso sirve para dimensionar los negocios, presupuestos, etc. Estadísticamente, 8 de cada 10 obras de Broadway no recuperan su inversión, pero cuando ganás, ganás fortunas, más el prestigio que significa, y aunque no te vaya bien te permite vender tu producción al resto del mundo, salir de gira, etc. Sino no funciona, los costos son altísimos y los problemas con los sindicatos también...

_¿Como afecta la crisis económica al teatro local?

Nosotros produjimos "Peter Pan", que fue un gran éxito de taquilla, el mayor de los últimos 10 años, pero los costos son altísimos. Pensamos un megaespectáculo para venderlo afuera. Si uno arma un show así, pensando solamente en el mercado local, probablemente no recupere los costos. Es mas o menos a otra escala lo mismo que pasa en Broadway.

Con "Casados sin Hijos" (Gabriel Goity y Eugenia Tobal) estamos terceros o cuartos dependiendo de la semana de la medición, lo que es un éxito, pero lo que sí se por mis pares productores, es que con la cantidad de tickets vendidos hoy por una obra que está tercera, hace unos años estaría décima. Yo estoy haciendo un éxito en un universo mucho mas chico, y creo que se achicó por dos cosas: por un lado porque el universo del teatro culturalmente está disminuyendo. Hay un público que se va por una cuestión de edad, hay poca renovación, y no incorpora gente nueva; y por otro lado la plata, a la gente le cuesta un poco mas comprar una entrada. Esa ecuación genera la baja del teatro de los últimos dos años. Los éxitos del teatro hoy son mas chicos en recaudación y en gente. La ganancia de un éxito en la calle Corrientes no debe ser mas de $ 50.000 mensuales.

_¿Porque los cines baten récords de taquilla?

_Las entradas valen distinto. Una entrada de teatro promedio vale $ 500 y la de cine $ 175 y con el 2x1 te queda en la mitad. "Casados sin Hijos" cuesta nominalmente $ 500. Por otra parte, del boom del cine conocemos la cantidad de tickets, pero lo que cuenta al final del día es la plata. El cine dice "récord de asistencia" no de recaudación. No sabemos si entra más plata que antes.