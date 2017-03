Tipo de cambio, IVA, competencias y gasto: hay que aceitar donde haya ruido

La propuesta es arrimar ideas para ayudar a resolver problemas que hoy están en discusión en el país y preocupan:

1 Tipo de cambio: para superar la discusión sobre si hay o no retraso, se propone respetar lo pautado en la ley de Presupuesto 2017, donde, junto con la pauta inflacionaria del 17% anual, se prevé un dólar promedio del año de $ 17,90. Como el cierre de 2016, fue $15,90, para alcanzar dicho promedio, el dólar debería estar a fin de 2017 en $ 19,90. Para ello, habría que devaluar un 2,2% mensual en los 10 meses que hay hasta fin de año. Esto requiere que el Banco Central adopte una política de ‘flotación sucia’, comprando dólares cuando la cotización baje de dicha pauta y vendiendo cuando la supere. No planchar el dólar, evitaría complicar la competitividad de la producción nacional y evitaría que el rendimiento medido en dólares de las inversiones en pesos al 24% anual se reduzca sustancialmente, alentando la inversión real.

2 Eliminación del IVA sobre los productos de la canasta básica alimentaria: mejoraría el salario real, los índices inflacionarios, de pobreza e indigencia y ayudaría a reactivar la econonomía. El costo fiscal estimado de esta medida, parte del costo actual de la canasta básica alimentaria ($ 7000/mes por familia tipo), la relación IVA/Consumo del 9%, los 10 millones de familias, el 35% de presión tributaria total y un multiplicador de la inversión y el consumo de aproximadamente 2,5. Traducido a dólares y por mes, la canasta básica alimentaria de los 40 millones de argentinos representa u$s 4375 millones, el IVA respectivo de u$s 394 millones, la actividad global adicional sería de u$s 394 millones x 2,5 = u$s 985 millones y la recaudación tributaria sobre ese adicional de actividad, un 35% de la misma = u$s 345 millones. El costo tributario neto resultaría de u$s 49 millones/mes. El salario de los trabajadores con $ 7000 de ingreso mensual mejoraría un 9%, 980.000 personas saldrían de la pobreza y 260.000 de la indigencia y se agregaría un 2% al crecimiento del PBI. Es fundamental una implementación que asegure que el beneficio llegue a los destinatarios, ya sea usando las tarjetas de débito que se usan para los beneficiarios de planes sociales o mediante un crédito mensual en la tarjeta Sube de cada jefe de familia.

3 Batería de medidas para aumentar la competencia interna y morigerar la inflación: de menor a mayor tiempo de implementación proponemos: a) obligatoriedad de exhibir los precios en toda publicidad, vidrieras y exhibición de bienes y servicios, b) obligatoriedad de informar el precio de la primera unidad en las promociones de X% de descuento en la segunda unidad, c) obligatoriedad para las grandes cadenas de supermercados de poner en Internet una herramienta donde se listen todos los bienes ofrecidos y sus respectivos precios, permitiéndole al cliente marcar los bienes y cantidades de su compra y obtener por anticipado el total que le resultaría hacer la misma en los distintos supermercados, promover: d) las compras comunitarias a caja cerrada, e) la venta directa de fábrica, f) los food trucks, g) la asociación de productores para llegar directamente al consumidor, g) la asociación de productores para industrializar sus materias primas.

4 Finanzas públicas: transparentar información importante:

Por el lado del gasto, sería muy útil publicar trimestral y comparativamente con otros países como Uruguay, Chile y Brasil, cuánto cuestan las distintas prestaciones básicas del Estado Nacional. Por ejemplo, qué cuesta 1 km de pavimento, un enfermo de hospital, 1 preso, 1 m2 de vivienda social, un graduado universitario, un proceso judicial, 1 policía, 1 diputado/senador y qué medidas están implementándose para bajar el costo y aumentar la calidad del servicio. Por el lado del impuesto, sin necesidad de esperar la reforma impositiva anunciada para 2018, llevar trimestral y comparativamente con otros países, cuáles son los porcentajes de evasión en cada impuesto y cuáles son las medidas en implementación para bajar esa evasión, particularmente en los sectores con mayor capacidad contributiva.

En suma, son algunos aportes para ayudar a mejorar la competitividad de la producción nacional, el aumento de la in versión, el salario real, el nivel de actividad, la competencia en los mercados, la baja de la inflación y la transparencia y eficiencia fiscal.