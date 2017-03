Natalia Aguiar: "Cuando Carrió apunta contra Lorenzetti actúa sola, no habla por Macri"

Al día siguiente del lanzamiento de El señor de la Corte. La Historia de Ricardo Lorenzetti, su autora, Natalia Aguiar, recibió un e-mail de la editorial Ediciones B en el que le avisaban que, por "problemas de impresión", habían retirado los ejemplares de las librerías. A este hecho se le sumó que, "por error", la edición impresa había salido a la calle sin el prólogo que había escrito la periodista española Carmen De Carlos. La autora desconfió de la versión y automáticamente habló de censura. A esto se le suma que, durante el proceso de escritura, ella, su familia y amigos recibieron amenazas, según afirma la autora. Las amenazas que denuncia, Aguiar las atribuye al libro en el que aborda desde la infancia de Lorenzetti en Rafaela, hasta su militancia en la Juventud Peronista, así como también sus inicios como abogado y su capacidad para construir poder y hacer buenos negocios (que incluirían, según la autora, empresas a nombre de testaferros) y hasta supuestas irregularidades en los fondos del Poder Judicial.

En un mano a mano con 3Días, Aguiar habla sobre su libro, la tensa relación que existe entre "el hombre más poderoso del país", como lo define a Lorenzetti, y el Gobierno nacional. También, hace alusión a las sospechas que hay en torno a la renuncia del fallecido Carlos Fayt, ex miembro de la Corte Suprema.

¿Qué te atrajo de Lorenzetti como para hacer un libro sobre él?

-Apasionante. Porque es una persona muy poderosa, que genera mucho poder y el poder es atractivo. Y él es una persona atractiva en el sentido de que es muy inteligente, está por encima de la media, es un lector incansable. Entonces, no es estar hablando con uno más. Es un placer hablar con él y es un placer enfrentarlo, en el sentido de develar esa faceta oscura que tiene.

Decís que tiene una "faceta oscura". ¿Cuál sería?

-Todo el manejo presupuestario del Poder Judicial desde la Corte. Porque él lo que armó -que está en el capítulo 4- es una ingeniería financiera. Una estructura que él dirige entre Corte y Consejo de la Magistratura. Eso que es tan técnico vulnera todos los parámetros establecidos en la Constitución, que dice que es el Consejo de la Magistratura el que debe manejar el presupuesto del Poder Judicial, no la Corte, justamente para ganar autonomía. Pero él logró, a través de esta ingeniería, ser la cabeza de la administración de los fondos del Poder Judicial, a través de Daniel Marchi, su contador y mano derecha, que también es de Rafaela.

¿Hace uso de los fondos públicos?

-Sí. Las contrataciones de obras públicas, del software del Poder Judicial, todo lo que sea manejo de contrataciones directas, indirectas, de obras públicas y no públicas, fueron direccionadas por operadores y a empresas amigas de él. Lo que hizo Lázaro Báez durante el kirchnerismo, él también lo hizo, pero desde la Justicia. Y ahora pretende seguir haciéndolo. Todo esto, con el presupuesto que maneja él del Poder Judicial. Y, también, ha desviado fondos del Poder Judicial, supuestamente, para sus arcas personales. Porque, como dice Juan Carlos Cubría (administrador general del Poder Judicial) en el libro, hay u$s 12.000 millones que todavía no se sabe dónde están, y que el único responsable es Lorenzetti.

¿Cómo es su relación con el Gobierno?

-Es una relación tensa, que va a depender mucho de la reacción de Lilita (Carrió). Hay una extorsión mutua -por la información que recolecté- una negociación mutua, más extorsión de Lorenzetti a Macri. De hecho, el libro termina diciendo que él desempolvó todas las causas de la familia de Macri y de sus allegados para tener poder de negociación. Lorenzetti, según sus operadores, está convencido de que ya negoció con Macri y que esto es un temporal que ya va a pasar. Pero, por otro lado, Lilita está convencida de que va a ir a juicio político.

Macri cree que Lorenzetti "fogonea" denuncias en contra de sus funcionarios. ¿Es así?

-Sí. Contra Michetti, Macri, la familia de Macri, Dietrich, Aranguren. Porque necesita tener armas de extorsión. Lorenzetti es un extorsionador profesional.

¿Quiere ser presidente, como dice Carrió?

-Creo que quiere ser presidente ante una crisis institucional. Porque no resistiría el voto: no tiene carisma, ni llegada a la gente, no sé si la gente de a pie lo conoce. Él quisiera llegar a través de una crisis institucional, que puede pasar en cualquier momento. Entonces, por acefalía, él es quinto en la línea sucesoria.

¿Está impulsando esa acefalía?

-No creo que la impulse políticamente, sino desde la Justicia. Y en cualquier momento va a sacar las causas judiciales contra Macri, y acá la guerra es a todo o nada. Todas las causas que están saliendo a la luz ahora van a terminar en la Corte Suprema, y quien va a tener la última palabra es el presidente de la Corte, y no los otros ministros, porque él tiene la facultad de buscar consenso entre sus pares y de decidir el momento en que salen las causas, pese a que lo puede consultar con los otros ministros. Lo raro de todo esto es que es la primera vez que un presidente de la Corte tiene el caudal de poder que tiene él. De hecho, el Gobierno le dice "el faraón".

Cuando Elisa Carrió apunta contra Lorenzetti, ¿actúa sola o dice lo que Macri no puede?

-Actúa sola. No sé si Macri entiende. Sólo personas muy inteligentes pueden entender lo que hace. Porque él tiene esa capacidad de tener ese doble discurso. De decir una cosa y hacer otra. Solamente los juristas intelectuales y de gran nivel intelectual pueden entenderlo. De hecho, en la entrevista que le hago (N.de R: que forma parte del último capítulo) dice: "Nadie entiende nada".

Contás que Lorenzetti supuestamente forzó la renuncia de Carlos Fayt...

-Según dice la familia de él, sí. Y también lo da a entender Pablo Hirschmann, el secretario letrado que lo acompañó durante la mayor parte de su gestión. Él nunca presentó la renuncia. Se la hicieron firmar, obviamente, Lorenzetti. A punto tal que él no la redactó y que la mujer de Fayt y el secretario se enteran por radio. Lo hicieron renunciar por presión del gobierno kircherista, por Zannini. El Gobierno necesitaba un ministro favorable porque sabían que venían las causas del Memorándum con Irán, la de Los Sauces, todas estas causas que ahora están surgiendo, sabían que iban a recalar en la Corte. Entonces, necesitaban un ministro más, porque ya desconfiaban de Lorenzetti.

¿Sabés si leyó el libro?

-Sí, me dicen los operadores que lo leyó el mismo día que salió. Lo hizo estudiar por cinco abogados, que le dijeron que no había forma de hacer juicio por cómo está escrito y porque deja abierto al lector a que saque sus propias conclusiones. Yo no soy formadora de opinión. Además, tiene documentación contundente. Y la editorial trabajó conmigo sobre todo el control de la documentación, con cinco abogados de ellos, más 25 abogados amigos míos.

¿Qué le pudo haber molestado más?

-Le molesta que se muestre su verdadera faceta y que me hayan ayudado. Porque está claro que el libro no lo pude haber hecho sola. Que me haya ayudado gente del Poder Judicial. O sea, el enojo que hay en el Poder Judicial por los desmanejos y las ilegalidades y la violación a la Constitución de quien la tiene que cuidar es mayúsculo. A mí me ayudó la gente que trabaja con él. Creo que eso pudo haberlo enojado.

Poderoso

Para Natalia Aguiar, autora de El señor de la Corte, Lorenzetti es el hombre "más poderoso de la Argentina", y se lo atribuye a la "influencia que tiene sobre los grandes medios de comunicación".

Pero el libro también incluye anécdotas sobre su vida privada: lo define como una persona muy familiera, que "vive para su mamá, doña Porota". Aborda la relación que mantiene con sus hijos, con su primera esposa, así como también, su "nueva vida", junto a su actual pareja.