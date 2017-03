Física, química y gastronomía

El Institut français d'Argentine (Embajada de Francia en Argentina), el Sofitel Buenos Aires Arroyo y el Centro Cultural de la Ciencia se unieron para hacer posible algo que muchos amantes de la gastronomía jamás hubieran pensado: la presencia en nuestro país del físico-químico francés Hervé This, también conocido como el padre de la gastronomía molecular, quien llega a la Argentina en el marco de la realización de la tercera edición de Goût de France.

Este evento se realizará por tercera vez en nuestro país y en todo el mundo en simultáneo. Se trata de una verdadera celebración de la cocina francesa que se realiza con el objetivo de dar a conocer los atributos de la gastronomía gala en el escenario internacional y que en 2017 contará con la participación de 2000 chefs cocinando en los cinco continentes.

La Argentina recibirá al padre de la tan renombrada gastronomía molecular, Hervé This, quien compartirá la magia de la cocina note by note, o cómo crear alimentos enteramente a partir de compuestos. Con esta nueva cocina, gustos, olores texturas de los alimentos, son inéditos, y según This, "se trata de la próxima gran tendencia culinaria que, teniendo en cuenta la sustentabilidad, plantea nuevos interrogantes agronómicos, económicos, sensoriales, políticos y nutricionales.

Una gastronomía distinta

Dos son las actividades abiertas al público de las que se puede participar. Por un lado, el jueves próximo, a las 18 horas, Hervé This dará una conferencia y demostración pública titulada "¿Qué vamos a comer mañana? La cocina ‘nota a nota’, una aplicación de la gastronomía molecular".

La gastronomía molecular es la disciplina científica que explora los fenómenos que ocurren durante las operaciones de cocina. Tiene dos aplicaciones mayores: la "cocina molecular", que consistía en introducir utensilios modernos en cocina (sifones, baja temperatura, nitrógeno líquido, etcétera) y, más recientemente, la "cocina nota a nota", que es el homólogo de la música de síntesis y que comienza a desarrollarse en los restaurantes más avanzados del mundo. Tendrá entrada libre y gratuita (las entradas se podrán retirar a partir de las 17 horas en el Centro Cultural de la Ciencia, en Godoy Cruz 2270).

Por otro lado, quienes quieran probar su culinaria, Hervé This, junto con el chef Olivier Falchi, servirán un exótico menú en Le Sud, el restaurante de Sofitel Buenos Aires Arroyo. Tendrá lugar el mismo jueves (precio por persona $ 1400; reservas al teléfono 41310130).

El menú estará compuesto por siete pasos: tartar de remolachas; huevo a 67°; Liebig de ternera con vegetales confitados; merluza negra grillada a la leña, coliflor Olli, salsa Kientzheim; pato en dos cocciones, zanahorias baby, salsa Wohler; crottin de queso de cabra Chantilly, pan de nueces, sorbet de manzana verde y chocolate con Wurtz de naranja. Sin duda una experiencia gastronómica para no perderse. n 3D