El Gobierno refinanció u$s 1500 millones en Letras en dólares

El Gobierno licitó hoy 1500 millones de dólares en letras del Tesoro emitidas en la moneda estadounidense para refinanciar vencimientos, en una operación que ya estaba prevista en el cronograma de emisiones.

Las letras licitadas fueron a tres, seis y nueve meses, por el equivalente de u$s 500 millones cada una.

Las Letes a 88 días (vencimiento el 16 de junio), pagan una tasa nominal anual de 2,65 por ciento; las letras a 179 días (15 de septiembre) rinden un 3% anual y los títulos a 270 días (15 de diciembre) tienen una tasa nominal anual del 3,25%.

El monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de u$s 3839 millones, con los pedidos concentrados sobre todo en las dos letras más cortas y distribuidos en 9.126 órdenes de compra.

Como la licitación se hizo con montos y tasas ya prestablecidos y la demanda supero a la emisión prevista, se aplicó un factor de prorrateo de 29,37% para la Letra a 88 días; del 39,46% para la Letra a 179 días, y del 57,56% para la Letra a 270 días.

Según explicó el Ministerio de Finanzas, el lunes 20 vencen u$s 1766 millones en Letes; con esta colocación se refinancian u$s 1500 millones, mientras que los otros u$s 266 se cancelarán.