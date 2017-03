Baradel le respondió a Vidal: "No tenemos precio"

El titular de Suteba, Roberto Baradel, salió a responderle a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: "No queremos desestabilizar a nadie. No tenemos precio".

Luego de reclamar un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo, Baradel aseguró que los docentes, estatales, médicos y judiciales bonaerenses "no" tienen "miedo" ni "precio" y advirtió que "no" los podrán "quebrar ni vencer".

"Somos un solo puño, no queremos desestabilizar a nadie, los que están desestabilizando la vida de nuestras familias son ellos por la aplicación de la política económica", sentenció durante el discurso en el acto ante la Gobernación bonaerense.

Ante una masiva movilización de docentes, trabajadores estatales, judiciales y médicos, Baradel sentenció: "No tenemos miedo, no tenemos precio. No nos van a poder quebrar ni vencer, vamos a triunfar en esta lucha" y acusó a la gobernadora María Eugenia Vidal de haber ‘humillado‘ a los maestros ofreciendo un plus para quienes no se adhieran a los paros.