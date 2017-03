El Merval intensifica su avance a media rueda animado por YPF

A contramano de Wall Street, el Merval amplía las ganancias del arranque al subir 1,04 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 19.571,09 unidades, apuntalado por firmas vinculadas a los sectores petrolero, de equipos tecnológicos, y agropecuario.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registran YPF (4,64%), Mirgor (3,71%), y Cresud (2,70%).

“Tras la jornada de subas generalizadas que se vivió en el día de ayer tras conocerse la decisión de la FED se subir su tasa de referencia a un rango de entre 0,75% y 1%, la duda está en ver hoy cómo reaccionan los mercados tras las noticia de ayer”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com

El total negociado en acciones asciende a 215.192.213 pesos, con un balance de 42 papeles en alza, 23 en baja, y 11 sin registrar cambios en su cotización.

Según Trella, “es probable que la bolsa local continúe siguiendo de cerca a Wall Street en las próximas jornadas”.

“En los mercados internacionales más allá de la FED también hubo elecciones en Holanda donde el partido que representaba la facción populista quedo en segundo lugar lo cual trajo alivio para la Eurozona en momentos donde existe una inflación creciente en varios de sus países”, agregó.

Para el asesor, “el próximo desafío será en abril, en las elecciones de Francia y ver cómo evoluciona la candidata Le Pen”.

“Hoy se conocerán datos relevantes de la economía de los Estados Unidos como el de Viviendas Nuevas y Permisos de construcción, y mañana el dato de producción industrial que serán seguidos de cerca por el mercado”, completó.

Entre los bonos, el Bonar X sube 0,16%, el AY24 cede 0,03%, el Descuento en dólares mejora 0,11%, el Descuento en pesos se contrae 0,16%, el Global 17 avanza 0,62%, el Par en pesos cae 0,54%, el PR13 desciende 0,66%, y el PR15 se desvaloriza 0,17%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) se aprecia 0,92% ($ 11), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) progresa 1,29% ($ 157).

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia positiva a media sesión.

En ese contexto, los papeles de YPF trepan 5,21%, hasta los u$s 23,44 cada uno y lideran los avances.

Las otras subas más importantes las registran Cresud (3,75%, u$s 19,66), Irsa Inversiones y Representaciones (3,58%, u$s 22,84), y TGS (2,94%, u$s 13,99).