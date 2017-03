Macri va hoy a Paraguay con el foco en migraciones y Yacyretá

El presidente Mauricio Macri viajará al Paraguay para rubricar junto a su par, Horacio Cartés, diversos acuerdos pactados entre los ministros de ambos países durante la segunda reunión binacional celebrada en noviembre, en Encarnación, donde el mal tiempo impidió que ambos mandatarios se vieran las caras.

Macri mantendrá un encuentro a puertas cerradas con Cartés en la sede de la Conmebol y luego pasará a una reunión ampliada con otros funcionarios. Allí lo acompañarán los ministros de Energía, Juan José Aranguren; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Cultura, Pablo Avelluto; el titular del Sistema de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi, y el director nacional de Migraciones, Horacio García, entre otros.

Las delegaciones firmarán un acuerdo de cooperación para el mejoramiento de los flujos migratorios y la detección de redes de trata, un memorando para fortalecer la conectividad por la hidrovía y un convenio de cooperación energética, que involucra a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Argentinos y paraguayos repasarán la posibilidad de construir puentes de conexión entre la localidad formoseña de Puerto Cano y de Pilar, sobre el río Paraguay; entre Clorinda y José Falcón, sobre el río Pilcomayo, y la edificación de un puesto fronterizo en Puerto Falcón.

Sin embargo, todo lo que implique obras se mantiene frenado ya que el lado paraguayo exige solucionar antes la disputa por la deuda habida en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Paraguay solo reconoce el aporte de u$s 6000 millones de dólares que el Tesoro argentino hizo para la construcción de la represa, pero no así los intereses que elevan la deuda hasta los u$s 18.000 millones. El diferendo paraliza la construcción de otras dos usinas sobre el río Paraná, con las que el Gobierno quiere avanzar para aliviar la demanda interna de energía.

El director ejecutivo de la EBY, Humberto Schiavoni, señaló a El Cronista que "se está trabajando en la revisión integral de las bases económicas de Yacyretá", y se mostró confiado en que las "cuestiones estructurales" se resolverán este año.

De ambos lados dicen que existe voluntad para llegar a un acuerdo. Pero no está todo dicho: el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, deslizó que, de no llegar a una solución, están dispuestos a litigar ante los organismos internacionales.