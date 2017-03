Para el Gobierno, la suba de tasa de la Fed no modifica próxima emisión de deuda

La suba de la tasa por parte de la Reserva Federal de ayer, de 25 puntos básicos, no modificará las condiciones de colocaciones previstas por el Gobierno para las próximas emisiones de deuda, puntualmente, la que se hará antes de que termine marzo (probablemente la semana que viene) denominada en francos suizos. Así confían desde el Ministerio de Finanzas, a pocos días de emprender una gira en Europa para buscar inversores.

Según confirmaron fuentes oficiales, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, mantendrá en Suiza el martes y miércoles de la semana próxima una serie de encuentros con posibles inversores en títulos argentinos. En el mercado se rumorea que la colocación podría ser concretada el jueves, aunque desde el Gobierno sostuvieron que aún no está definido el día ya que dependerá de lo que ocurra en el road show.

El propio Caputo había dicho a principios de febrero que este año se colocaría deuda en francos suizos por un monto equivalente a entre u$s 1500 y u$s 2000 millones, de los u$s 3000 millones que pretende emitir en divisas (el resto se haría en yenes o euros).

Resta definir cuánto de este total se hará en esta primera emisión en Suiza (o si buscarán conseguir todos los fondos de una sola vez). La colocación helvética se hará según ley Nueva York.

Los bancos encargados de organizar el road show son los suizos BNP Paribas, Credit Suisse y UBS Investment Bank para posteriormente poder realizar la emisión.

Los analistas consultados coinciden en que la suba de tasa de ayer por parte de la Fed dejará sin cambios la tasa posible a la que se pueda colocar deuda argentina en el exterior hoy.

“Ya estaba descontado este incremento por parte de la Reserva Federal”, sostuvo Sabrina Corujo, de Portfolio Personal. En ese sentido, indicó que al mirar cuánto se paga hoy por los bonos de Estados Unidos a 10 años, la tasa es de 2,50%. “En enero, cuando el Gobierno hizo la colocación de deuda, estaba en torno a 2,40%. Es muy pequeña la diferencia”, razonó.

Agregó que además ni siquiera se modificaron las proyecciones de suba de tasa de referencia para el año por parte de la Fed, lo que dejó invariable las condiciones. “Si hubiera sido más agresivo el incremento, sí; habría un costo mayor para los emergentes”, aseguró.

Coincidió Sebastián Maril, de Research for Traders, acerca de que ya estaba descontada el alza en la tasa de interés por parte de la Fed.

“Si utilizamos el libro de texto, sí debería haber impactado pero no lo hizo por esta razón, entre otras”, explicó.

Agregó que además un posible incremento en la tasa de interés haría que Argentina emita a un rendimiento más caro. No se concretaría porque al haber mayor demanda se puede hacer el corte en la tasa en el nivel pretendido originalmente.

En la primera colocación del año en los mercados internacionales, el Gobierno obtuvo u$s 7000 millones, en dos bonos. Por el título a 2022 logró u$s 3250 millones a una tasa del 5,625%. Por el que vence en 2027 fueron u$s 3750 millones a 7%.

La tasa promedio de estas colocaciones fue de 6,3%, por debajo del 7,2% que había logrado en la emisión concretada en abril de 2016.