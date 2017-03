Los participantes del mercado reclaman una reforma tributaria para el sector

Mientras la Ley de Mercado de Capitales sigue esperando para ser tratada en el Congreso, los actores de la plaza local se unieron ayer para reclamar reformas tributarias que consideran fundamentales para el desarrollo del sector financiero local.

Ayer, en el marco del 3er Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) sobre Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, Diego Fernández, gerente general de Rofex, alzó la voz contra los impuestos que caen sobre las inversiones financieras: "En los 19 años que llevo en Rofex, es la primera vez que veo en la Comisión Nacional de Valores (CNV) un directorio que tiene ganas de hacer las cosas bien. Sin embargo, tenemos un enemigo muy fuerte: el sistema tributario". Y se preguntó irónicamente, en referencia al gravamen creado en la última reforma al Impuesto a las Ganancias: "¿Quién va a querer invertir en futuros si, además de todos los impuestos que ya teníamos, nos agregaron uno adicional del 15% que nadie sabe cómo se va a pagar?".

El ejecutivo del Rofex opinó que el problema regulatorio tiene cuatro pilares erróneos: "Por una lado, hay una visión estática: se cree que gravar la renta financiera es algo que se hace de una vez y para siempre, cuando en el mercado sabemos que los precios son elásticos. En segundo lugar, hay una superposición de jurisdicciones: en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, nos cobran un 7% de ingresos brutos. Por otro lado, la AFIP está persiguiendo al solvente en lugar de al evasor; en muchas actividades, no hay incentivo a salir de la informalidad. Finalmente, hay mucha burocracia en el ámbito fiscal".

Más tarde, José Luis Garófalo, vicepresidente ejecutivo de First Capital Markets, se sumó al pedido: "Hay que ir a foja 0 con el tratamiento impositivo del mercado de capitales. No se deben gravar los instrumentos, que son vehículos de inversión, sino a las personas". A continuación, Garófalo pidió por la pronta sanción de la reforma a la Ley de Mercado de Capitales: "Estamos motivados pero no vemos que esta Ley sea una prioridad para el Gobierno. Esto tiene un efecto negativo para la industria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que necesitan ese marco que elimine la doble tributación".

Por su parte, Norberto Mathys, vicepresidente del Banco de Valores, le puso números al impacto sobre los FCI: "La expectativa era que, por el blanqueo, los fondos cerrados recaudaran u$s 2000 millones. Sin la Ley, solamente pudieron recaudar u$s 300 millones. Aunque esto no sea una prioridad para el Gobierno, lo cierto es que los fondos tienen una importancia fundamental para la economía real".

El presidente de la CNV, Marcos Ayerra, se había adelantado a los reclamos al momento de hacer la apertura del Simposio: "No manejamos los tiempos del Congreso, pero no vamos a esperar a la sanción para hacer lo que hay que hacer. En 2018, la CNV festeja sus 50 años y esperamos hacerlo con la Ley sancionada y reglamentada", afirmó. Al mismo tiempo, prometió simplificar trámites para los emisores y trabajar para la autorización de futuros de Lebac y de productos ganaderos.

De todos modos, el titular del organismo regulador admitió: "La operatoria de los fondos cerrados es muy importante para nosotros pero el gran volumen vendrá con el cambio normativo. Por ahora, son un producto incompleto". Asimismo, anunció: "Estamos estudiando permitir que los FCI sean bimonetarios para que no estén en desventaja con respecto a los fondos del exterior. Esperamos aprobar este cambio en las próximas semanas".