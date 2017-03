eBay elude a la Argentina y desembarca en Chile de la mano de MercadoLibre

En 2016, las ventas netas de eBay alcanzaron los u$s 844 millones

Sin pasar por la Argentina, MercadoLibre anunció la apertura de la primera tienda oficial de eBay en Sudamérica. Será en Chile, donde los usuarios tendrán acceso a más de 40.000 productos de la plataforma del gigante del retail online norteamericano, para diversas categorías como tecnología, hogar y moda, entre otros.

El lanzamiento se da en el marco de la alianza entre dos referentes del comercio electrónico a nivel global. Según se anunció, los consumidores que compren los productos de eBay en la tienda oficial de MercadoLibre dispondrán del sistema de pago y de envíos propio de esta plataforma. Los plazos de entrega rondarán entre 9 y 15 días máximo, cuando actualmente una compra online en el extranjero en aquel país, puede demorar hasta 90 días. "En MercadoLibre estamos convencidos en un comercio sin fronteras. Por eso estamos trabajando arduamente para que los chilenos tengan, a través de nuestro sitio, acceso a la mayor oferta de productos posible, en cualquier parte del mundo, con cualquier medio de pago y pagando en hasta 6 cuotas sin interés siempre", afirmó Alan Meyer, director Comercial de MercadoLibre, según publicaron distintos medios chilenos. Agregó que la oferta de la tienda a fin de año podría llegar a más de 200.000 productos.

Desde MercadoLibre comentaron a El Cronista que el portal será al estilo de las tiendas oficiales que la plataforma ya dispone para varios retailers, como Frávega, por ejemplo. Desde la compañía confirmaron que "esta es la primera tienda oficial de eBay que abre MercadoLibre en Chile" y que la idea es continuar con aperturas en el resto de mercados de la región, aunque negaron que entre ellos se encuentre la Argentina. "La Argentina no entra dentro de esas aperturas", destacaron.

Hasta octubre del año pasado, eBay fue accionista en la plataforma argentina fundada por Marcos Galperín. Ese mes, se desprendió de su participación en la compañía, que se posiciona como la más grande de comercio electrónico en América Latina.

Según los resultados financieros presentados a principios de este año, la compañía tuvo ventas netas que alcanzaron los u$s 844,4 millones, un aumento del 29,6% contra el año anterior, con ingresos netos por u$s 136,4 millones. En la Argentina, las ventas netas llegaron a u$s 262 millones durante 2016. Según la información publicada, en los próximos meses otras tiendas internacionales se estarán sumando a la plataforma de MercadoLibre, agregando opciones a las más de 150 tiendas oficiales que ya tiene en aquel país.