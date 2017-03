Director del BCRA acusó a Sturzenegger de “perseguir” a Florencia Kirchner 

El director del Banco Central (BCRA) Pedro Biscay juzgó hoy de una “gravedad institucional enorme” la presunción de que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, haya tenido una actitud “persecutoria” contra Florencia Kirchner, y afirmó que, si bien él estaba de licencia, “existió” la reunión donde se habrían impartido pautas para avanzar contra la joven.

Un día después de que la hija de la ex presidenta Cristina Fernández denunciara penalmente a Sturzenegger por los presuntos delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, Biscay, vinculado al kirchnerismo, atribuyó al directivo de la autoridad monetaria un accionar “persecutorio” contra Florencia Kirchner y trazó un paralelo con “la época de la dictadura”.

“Durante el período en que esta reunión ocurrió yo estaba de licencia; me reintegré al Banco un jueves y, al día siguiente-esto debe haber sido los últimos días de febrero de este año-, vi en las redes sociales un tuit de la ex presidenta contando este hecho”, manifestó Biscay por radio Del Plata, al referirse a un presunto encuentro que Sturzenegger habría mantenido con directores y gerentes del BCRA el mes pasado.

La hija de la ex jefa de Estado fundamentó su denuncia en un artículo publicado por el diario Página/12 bajo el título: “¿Y con ésta qué hacemos?”, que narra una supuesta reunión de directores y gerentes del BCRA, en la que Sturzenegger “habría exhibido una diapositiva de Powerpoint que contenía una fotografía de la suscripta”.

“Sturzenegger habría exhortado a los presentes a fin de que aporten ideas para iniciar causas penales en mi contra o bien involucrarme en procesos judiciales ya existentes. De manera puntual, uno de los funcionarios presentes en la reunión habría pedido que la entidad monetaria ’ponga la lupa’ sobre mi persona, en línea con la supuesta requisitoria de Sturzenegger”, sostiene la denuncia, firmada por el abogado Carlos Beraldi.

Esta mañana, Biscay afirmó haberse “alarmado” al “tomar conocimiento” de ese encuentro, según le refirieron algunos colegas, y al admitir que a sus manos “no” le llegó “ningún material” que se habría mostrado en esa reunión, contó que le envió al titular del BCRA una ‘carta‘ pidiéndole “información” al respecto.

“Una cuestión de estas características en el Banco Central es de una gravedad institucional enorme porque el Banco Central no está diseñado para perseguir a nadie, ni a un político, ni a un dirigente social, ni a un dirigente empresario, a nadie y no lo ha hecho nunca, excepto en la época de la dictadura”, aseveró.

Biscay insistió: “El Banco Central no debe realizar ningún tipo de conducta persecutoria; es triste, doloroso, afecta la calidad institucional de la República Argentina y del Banco Central”.

“Además, marca una línea de coherencia política donde la persecución a dirigentes poíticos, como sucede con (la detenida líder del movimiento Tupac Amaru) Milagro Sala es una pauta común de actuación (de este gobierno)”, añadió.

Biscay insistió que, según averiguó al volver de licencia, “efectivamente la reunión ocurrió; participaron varios gerentes del Banco, algunos de los cuales estuvieron bastante escandalizados con esto”.

“Hubo una reunión en la que existió un power point con una serie de diapositivas que daban cuenta de un contraste de situación en donde en la gestión del Banco Central del último período de Cristina Fernández como presidenta y de Alejandro Vanoli como ex presidente en el Banco Central se habían instrumentado una serie de decisiones políticas de persecución en materia penal cambiaria” que, indicó Biscay, para Sturzenegger no tuvieron resultados satisfactorios.

El directivo prosiguió: “El resultado (de esas políticas), según el criterio de Sturzenegger, había sido perseguir a viejitas por 2 mil dólares o cuevas bancarias, lo cual entendía que no tenía mucho sentido y era una pérdida de tiempo y que no se había hecho nada con personas como ésta, y ahí aparecen una serie de fotos alusivas a la hija de la ex presidenta de la Nación”.

“En ese contexto se discutió qué hacer con esto, qué hacer con esta chica, qué hacer con los fondos depositados en una caja de seguridad, cómo se investiga eso”, señaló y expresó que, en ese marco, “varias personas le dijeron que el Banco Central no tenía herramientas para investigar esto ni era la función del Banco Central”.