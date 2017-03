Alejandro Bianchi, Invertir Online: "El flujo de capitales aún no llegó"

El Gerente de Inversiones de InvertirOnLine y Presidente de CFA Society de Argentina y Uruguay Alejandro Bianchi, fue uno de los oradores de la Expo-Efi más optimistas respecto del futuro del mercado local al sostener que su potencial en el corto plazo se mantiene intacto y que el Merval podría llegar a u$s 1500 próximamente, desde los u$s 1200 actuales.



–¿Cuáles son los argumentos que mantienen con vida la expectativa de suba para el Merval?

–El flujo de capitales hacia Argentina todavía no se ha dado si bien hay una anticipación del mercado. Esto se debe a que en junio es posible que Morgan Stanley incluya a Argentina a sus índices de emergentes y salga del grupo de frontera. Para entender la magnitud de dicho cambio vale la pena decir que, hoy los fondos que administran en renta variable en mercado de frontera suman capitales por u$s 17,5 mil millones.

Claramente son dos universos muy diversos y estaríamos hablando de multiplicar por 100 la cantidad de fondos que hoy podrían operar en activos argentinos. Los fondos tienen un reglamento de gestión que les permite (o no) operar un país emergente. El flujo va a venir una vez que estemos dentro del índice ya que hoy en día hay fondos que por más que muchos quieran invertir en argentina, no pueden comprarlo ya que seguimos siendo frontera. En términos de precios los fundamentals estamos caros o bien valuados, todavía ese flujo no entro y ese flujo puede presionar al alza y sobre-comprar los activos argentinos. En concreto, en renta variable todavía no estamos en la situación en la que los grandes fondos puedan invertir en argentina. En renta fija hay algunos fondos que ya pueden invertir en Argentina aunque en renta variable todavía no estamos en esa situación.

–¿Cuánto representa ese flujo que estas analizando?

–Específicamente para el índice de Morgan Stanley argentina puede tener entre el 0,43% y 0,46% de ese índice y sólo considerando en que los fondos van a replicar el índice, cuando ocurra el evento puede que entren a Argentina entre u$s 5000 y 6000 millones. Puede que esa inversión sea vía ADR y eso va a elevar los precios hacia arriba de las acciones locales.

Si no respetan el 0,46% y compran el 1% deberían entrar u$s 11.200 millones, sobre una valorización total del mercado local de acciones domesticas en dólares de 73 mil millones de dólares. Eso representa un flujo equivalente al 15% de la capitalización bursátil total. Es un montón.

–Todavía hay muchos analistas que siguen pensando en que Argentina sigue siendo una buena historia para Wall Street. ¿Qué opinas?

–Hoy estamos yendo a ser nuevamente el mejor alumno de la clase junto con Brasil y el cambio político es el driver fundamental de este proceso, es decir, volver a la ortodoxia económica. Es muy atractivo para los analistas del mundo la historia de Argentina ya que es el gigante dormido. A comienzo de siglo 20 éramos el puesto 12 en el ranking de PBI per cápita y hoy ocupamos el número 66. Desde ese punto de vista Argentina tiene una historia muy atractiva para vender a los mercados internacionales.

–¿Pero cuanto de todo eso está en los precios?

–Flujo mata fundamental. Por más que argentina pueda estar bien valuada, el flujo puede sobre-comprarla. Argentina podría ir hacia una burbuja o que valga más q su potencial. Es más, hay burbujas que nunca explotan. El mercado de capitales local tranquilamente puede valer más que su potencial, sobretodo en escenarios de anticipación a lo que puede venir en el futuro como el que estamos transitando.

–La suba de tasas de la Fed sumado el resultado invierto de elecciones. ¿No es un combo preocupante para los bonos argentinos?

–Los bonos del tesoro americanos tuvieron un retroceso muy claro en sus precios y un rally importante en la tasa a 10 años, generando que la curva se empine. Ello es lógico en un contexto de mayor crecimiento de EE.UU. que es lo que vino justamente con Trump. Cuando hay exceptiva de suba de tasa a una velocidad mayor, le pidas a los bonos más largos una tasa más alta y eso empina la curva. Este es un efecto basado absolutamente en expectativas y dependerá de Trump de que realmente se de dicho proceso de crecimiento (basado en expectativas) de que dicho proceso se dé a la velocidad con la que se viene esperando en los últimos meses. Dudo que Trump pueda generar un crecimiento o que esta pronosticando ya que está muy atado a su presupuesto. Tiene que hacer magia para bajar los impuestos como dice que va a hacer y al mismo tiempo no recortar gasto para crecer a una tasa mayor. Veo difícil ocurrencia de que se concrete un crecimiento tan elevado como vienen esperando y el mercado está especulando con un despegue mucho más importante de lo que va a ser. A la primera de cambio en que empiece a venir un crecimiento en EE.UU. menor a lo que se viene esperando del 3,5% y más cercana al 2%, la Fed se va a calmar un poco.

Yendo hacia los bonos, me gustaba la parte media de la curva hasta antes de esta ultima suba de la tasa a 10 años en EE.UU. y no la parte larga. Esa tasa llegó por encima de 2,5%, por eso empiezo a mirar la parte larga con mayor atractivo ya que no me imagino que pueda seguir destrozándose el precio de los bonos y si me imagino que podamos ver una reducción del spread de los bonos. Empezaría a monitorear la parte larga pero con mayor optimismo y la volatilidad hay que usarla a favor de uno para encontrar un buen precio de entrada. Los bonos largos son como entrar en una acción porque tienen mucha volatilidad. Para hacer carry buscaría un DICA, DICY. Buscar tasas de entre 7% y 7,5% en el mundo aun no existe y más aun con los fundamentals y proyecciones de Argentina. Me parece un retorno por unidad de riesgo bastante aceptable en los bonos argentinos.

–Tasa en pesos. ¿Fija, Badlar o ajustable por Cer?

–Creo que las Lebac son un instrumento interesante más aun con los escenarios de tipo de cambio futuro. Si se mira la devaluación de Rofex es 18.5% y el Rem da 21%. Hoy en Argentina hay que ganarle entre el 18,5% y 21%. si bien la Lebac da hoy 22.5% anual, al hacer un roll-over de la Lebac podríamos alcanzar 26-27% y 7% en dólares, siempre y cuando se den las expectativa que marcan los futuros de Rofex. Esa devaluación por ahora no se estaría dando y se está ganando mas por presión de distintos factores que juegan a favor de que se aprecie el peso y se evite una devaluación. Hoy entran dólares en argentina y el BCRA esta mas preocupado de que baje el dólar y no tanto que suba. Puede pasar que antes de las elecciones convenga pasarte a dólares pero mientras veo interesante rollear la parte corta de la curva de Lebac.