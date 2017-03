Stiuso denunció que Cristina Kirchner utilizaba el aparato de espionaje ilegal

El ex espía Antonio "Jaime" Stiuso volvió ayer a Comodoro PY: declaró por más de tres horas como testigo en una causa contra el detenido César Milani y afirmó que el ex jefe del Ejército era parte de un sistema de espionaje ilegal montado por el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ex director de Operaciones de la ex Side (echado en la gestión de Oscar Parrilli) se presentó de forma sorpresiva en los tribunales, donde hasta se dejó fotografiar y cruzó algunas palabras con la prensa, antes de declarar ante el juez Claudio Bonadio.

Por otra parte el juez federal Rodolfo CanicobaCorral dispuso el archivo de una causa que investigaba la supuesta confección de operaciones políticas denominadas ‘carpetazos’ a partir de escuchas difundidas en los medios, donde presuntamente estaban involucrados espías, la ex presidenta Cristina Fernández y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli.