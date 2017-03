Champions: PSG denunció al árbitro y los hinchas piden volver a jugar con Barcelona

El París Saint Germain le acaba de enviar un escrito al presidente de la UEFA Aleksander Ceferin para criticar "un arbitraje negligente" durante el histórico partido en el que Barcelona le propinó un increíble 6-1 que terminó eliminando a los franceses de la Liga de Campeones el pasado miércoles, según aseguró a la agencia AFP una fuente cercana al caso.

En tanto, la UEFA por su parte, confirmó haber recibido una carta del PSG, pero sin dar más precisiones.

El objetivo de la misiva "es señalar una serie de errores -10 situaciones del juego- donde el árbitro influyó en el escenario", explicó esta fuente.

En el comunicado, el PSG afirma que es "inadmisible que el trabajo de todo un club pueda ser reducido a cenizas por errores de juicio", lamentando "un arbritaje negligente que no solo perjudicó al PSG, sino que atentó también directamente a la igualdad que debe hacer la grandeza de esta competición", añade.

"El PSG necesita más respeto en Europa", aseguró su entrenador Unai Emery, quejándose, sin decirlo abiertamente, de la actuación del alemán Deniz Aytekin.

"No quiero decir nada más, pero cuando miras el partido está claro", añadió el técnico vasco.

Por su parte, el presidente del club Nasser Al-Khelaïfi fue más directo en las páginas del diario Le Parisien: "No podemos dejar de pensar que el resultado del partido podría haber sido otro con un arbitraje más clarividente".

"Todo el mundo vio al menos un penal (no sancionado) a Di María que nos hubiese permitido colocarnos 3-2. Sin olvidar que no hubo penal a Luis Suárez (en el 5-1)", lamentó el dirigente qatarí.

Además, en internet, a través de la página Change.org, se ha lanzado una campaña para repetir el partido por el mismo motivo y a la fecha ya suma más de 250.000 firmas y espera alcanzar en breve las 300.000 que tiene como objetivo.

La campaña la creó una persona llamada y la petición será entregada a la UEFA para que evalúe la posibilidad de anular el partido para jugarlo nuevamente, además de exigir que el arbitro no vuelva a dirigir ningún encuentro de la élite europea.