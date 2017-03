El turismo tuvo un déficit de u$s 2163 millones, el más alto de la historia

El Banco Central informó hoy que entre enero y febrero de este año el déficit entre los ingresos y egresos de divisas por turismo alcanzó el récord de u$s 2163 millones, el máximo histórico registrado en el Mercado Único de Cambios.

"Los egresos netos por US$ 2.163 millones del primer bimestre de 2017 representaron el máximo de la historia del MULC por el concepto", informó el BCRA en el informe de Balance Cambiario de febrero de 2017.

La caída más pronunciada se registró en enero, cuando el rojo para el mercado de cambios fue de u$s 1266 millones, casi el doble de lo que se había registrado en el mismo mes del 2016. Este año, el aumento de los egresos fue del 56% (u$s 1433 millones), mientras que los ingresos de divisas por turismo fueron 27% mayores (u$s 167 millones).

En febrero, en tanto, el déficit cambiario fue de u$s 897 millones, con un aumento del 17% de los egresos (u$s 1048 millones) y 21% de aumento interanual de los ingresos brutos en este rubro (u$s 151 millones).