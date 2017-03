Pandora se suma el negocio del streaming de música con un servicio por u$s 10 al mes

La plataforma líder de radios online, la estadounidense Pandora, reveló este el lunes la salida al mercado de un nuevo servicio de música on demand, con miras a fortalecer su crecimiento en un mercado de streaming dominado por Spotify.



Pandora tiene 80 millones de usuarios mensuales, pero recientemente anunció despidos en medio de la preocupación sobre su modelo de estaciones radiales, a las que la mayoría de los usuarios acceden gratuitamente.

La firma californiana dijo que el servicio Premium empezará a funcionar mañana miércoles y seguirá incluyendo las estaciones de radio, además de permitir a los suscriptores elegir canciones individuales.

"My Thumbs Up" será el nombre de una nueva función clave, que guardará las selecciones de canciones de los oyentes y generará automáticamente listas de reproducción basadas en sus gustos.



Pandora Premium costará u$s 9,99 por mes, permitirá guardar música para escuchar offline, y deberá competir, además de Spotify, con Apple Music, Tidal, Soundcloud, Amazon e incluso Google.

"Con Premium, estamos aprovechando nuestra inmensa cantidad de datos y todo lo que hemos aprendido sobre la personalización para ofrecer una experiencia de escucha que establece un nuevo estándar para lo que debe ser un servicio de música", dijo en un comunicado Tim Westergren, que cofundó Pandora en el año 2000 y que ahora se desempeña como su director ejecutivo.

El servicio "a la carta" era esperado desde hace mucho tiempo, luego de que la compañía anunciara planes al respecto en septiembre, cuando lanzó otro modelo de suscripción, el Pandora Plus.

Con un costo de u$s 4,99 al mes, Pandora Plus permite a los suscriptores repetir canciones, escuchar estaciones sin publicidad y escuchar sin conexión. El reciente anuncio de Pandora llega días después de que Spotify dijera que tenía 50 millones de suscriptores de pago en todo el mundo.